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Published Сегодня, 08:52

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Прививать от гриппа начали в Ростовской области в августе

Прививать от гриппа начали в Ростовской области в августе

24 августа 2023, 08:52
Фото: 1MI
Прививать от гриппа начали в Ростовской области в августе
В Ростовской области началась вакцинация от гриппа, сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области началась вакцинация от гриппа. Получить прививку все желающие могут в поликлинике по месту жительства. Сейчас в регион поставлено 272,5 тысячи доз вакцин, из них 182 тысячи предназначаются детям.

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Власти рассчитывают, что прививку от гриппа в этом году сделают 60% местных жителей. Вакцинация в Ростовской области начнется с конца августа и завершится в октябре.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, что ждут врачи в Ростовской области от коронавируса осенью 2023 года.

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