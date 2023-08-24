Прививать от гриппа начали в Ростовской области в августе

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В Ростовской области началась вакцинация от гриппа. Получить прививку все желающие могут в поликлинике по месту жительства. Сейчас в регион поставлено 272,5 тысячи доз вакцин, из них 182 тысячи предназначаются детям.
Власти рассчитывают, что прививку от гриппа в этом году сделают 60% местных жителей. Вакцинация в Ростовской области начнется с конца августа и завершится в октябре.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, что ждут врачи в Ростовской области от коронавируса осенью 2023 года.