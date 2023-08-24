rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Пытавшийся уплыть от спасателей мужчина утонул в Ростовской области

Пытавшийся уплыть от спасателей мужчина утонул в Ростовской области

24 августа 2023, 10:28
Фото: 32.mchs.gov.ru
Пытавшийся уплыть от спасателей мужчина утонул в Ростовской области
В Ростовской области пьяный мужчина решил искупаться, но не рассчитал свои силы и утонул, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

По словам очевидцев, на пляже в Шахтах отдыхала группа друзей, и все они были пьяными. Несмотря на свое состояние, мужчины решили искупаться, однако один из них не смог выбраться из воды.

Мужчины постоянно заплывали за буйки и не реагировали на предупреждения спасателей об опасности заплывать на глубину.

Суд против чиновника, по вине которого утонула школьница, могут прекратить в Ростове
Узнать подробнее

«Когда спасатели увидели, что они пересекли безопасную зону, то подплыли к ним. Двое пловцов сразу же повернули обратно и направились в сторону пляжа, а один стал уплывать от лодки, утверждая, что он лучше знает. Залезать в лодку он не захотел и поплыл самостоятельно», — рассказали изданию Donday в управлении.

Отмечается, что после этого мужчина нырнул и больше не появился на поверхности. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что в Ростовской области с начала купального сезона утонули около 40 жителей.

Читайте также:
Суд против чиновника, по вине которого утонула школьница, могут прекратить в РостовеВ Ростовской области с начала купального сезона утонули около 40 жителейВ Ростовской области на глазах у сына утонул мужчина
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Спасатели#Лодка#Безопасность#Купальный сезон#Пляж#Утопление#Пьяные мужчины#Глубина
Подпишитесь
«Натоптал»: Вассерман сообщил, кому выгодна гибель Пригожина после мятежа в Ростове
Сегодня, 10:40
Заключенный житель Ростовской области продал байкерам четыре фантомных мотоцикла
Сегодня, 09:40
Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в Ростовской области
Сегодня, 09:04
Ростовский политолог Сухарь разъяснил, кому выгодна гибель Пригожина
Сегодня, 08:56
«Нужна экспертиза»: ростовский политолог Абросимов рассказал о гибели Пригожина
Сегодня, 09:01
Племянница летевшего с Пригожиным уроженца Новочеркасска прокомментировала катастрофу
Сегодня, 06:29