Пытавшийся уплыть от спасателей мужчина утонул в Ростовской области

«Когда спасатели увидели, что они пересекли безопасную зону, то подплыли к ним. Двое пловцов сразу же повернули обратно и направились в сторону пляжа, а один стал уплывать от лодки, утверждая, что он лучше знает. Залезать в лодку он не захотел и поплыл самостоятельно», — рассказали изданию Donday в управлении.