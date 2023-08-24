Пытавшийся уплыть от спасателей мужчина утонул в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
По словам очевидцев, на пляже в Шахтах отдыхала группа друзей, и все они были пьяными. Несмотря на свое состояние, мужчины решили искупаться, однако один из них не смог выбраться из воды.
Мужчины постоянно заплывали за буйки и не реагировали на предупреждения спасателей об опасности заплывать на глубину.
«Когда спасатели увидели, что они пересекли безопасную зону, то подплыли к ним. Двое пловцов сразу же повернули обратно и направились в сторону пляжа, а один стал уплывать от лодки, утверждая, что он лучше знает. Залезать в лодку он не захотел и поплыл самостоятельно», — рассказали изданию Donday в управлении.
Отмечается, что после этого мужчина нырнул и больше не появился на поверхности. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что в Ростовской области с начала купального сезона утонули около 40 жителей.