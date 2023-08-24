Раненый мобилизованный с обожженными руками пропал из ростовского госпиталя

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В Ростовской области разыскивают 33-летнего военнослужащего Кирилла Корчажинского. Он отправился на фронт по призыву из Великого Устюга. В Ростове он проходил лечение в военном госпитале. 21 августа он ушел из медучреждения в магазин и не вернулся.
В родной Вологодской области предполагают, что Корчажинский решил самостоятельно вернуться домой.
Рост военного составляет 180 сантиметров. У него плотное телосложение. На груди у Кирилла татуировка медведя. В госпиталь он попал с ожогами рук, поэтому они забинтованы.
Корчажинский — не первый военнослужащий, сбежавший из ростовского госпиталя. Месяц назад оттуда пропал раненый 44-летний военный.