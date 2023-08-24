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Раненый военнослужащий ушел из Ростовского госпиталя в магазин и не вернулся

Раненый мобилизованный с обожженными руками пропал из ростовского госпиталя

24 августа 2023, 07:18
Фото: mil.ru
Раненый военнослужащий ушел из Ростовского госпиталя в магазин и не вернулся
В Ростовской области разыскивают 33-летнего военнослужащего из Вологодской области Кирилла Корчажинского, он ушел из военного госпиталя в магазин и не вернулся, рассказывают волонтеры поискового объединения «Устюг-Спас».

В Ростовской области разыскивают 33-летнего военнослужащего Кирилла Корчажинского. Он отправился на фронт по призыву из Великого Устюга. В Ростове он проходил лечение в военном госпитале. 21 августа он ушел из медучреждения в магазин и не вернулся.

В родной Вологодской области предполагают, что Корчажинский решил самостоятельно вернуться домой.

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В Ростовской области разыскивают 33-летнего военнослужащего из Вологодской области Кирилла КорчажинскогоВ Ростовской области разыскивают 33-летнего военнослужащего из Вологодской области Кирилла Корчажинского
В Ростовской области разыскивают 33-летнего военнослужащего из Вологодской области Кирилла Корчажинского
Фото: Вологодская РОО "Юк-помощь детям" / severinform.ru

Рост военного составляет 180 сантиметров. У него плотное телосложение. На груди у Кирилла татуировка медведя. В госпиталь он попал с ожогами рук, поэтому они забинтованы.

Корчажинский — не первый военнослужащий, сбежавший из ростовского госпиталя. Месяц назад оттуда пропал раненый 44-летний военный.

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