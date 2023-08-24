Раненый мобилизованный с обожженными руками пропал из ростовского госпиталя

В Ростовской области разыскивают 33-летнего военнослужащего Кирилла Корчажинского. Он отправился на фронт по призыву из Великого Устюга. В Ростове он проходил лечение в военном госпитале. 21 августа он ушел из медучреждения в магазин и не вернулся.