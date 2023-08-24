Развивать культуру Сахалина поможет театральный институт имени Бориса Щукина

Теперь знаменитый театральный вуз будет готовить на острове педагогов по творческим направлениям, а в перспективе — начнёт обучать школьников, желающих ступить на путь служения Мельпомене. Кроме того, студенты и преподаватели «Щуки» будут регулярно проводить здесь мастер-классы и привозить лучшие спектакли.