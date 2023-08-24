РЭО: К АИС «АПРО» уже подключен весь парк мусоровозов Крыма

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев акцентировал внимание на том, что система обеспечивает беспрецедентный на данный момент уровень прозрачности в сфере обращения с отходами. Он заявил, что сквозная автоматизация всей деятельности региональных операторов поможет достигнуть целевых показателей нацпроекта «Экология» и сформировать комплексную систему по обращению с ТКО в России.