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РЭО: К АИС «АПРО» уже подключен весь парк мусоровозов Крыма

РЭО: К АИС «АПРО» уже подключен весь парк мусоровозов Крыма

24 августа 2023, 09:37
Фото: 1MI
Весь автопарк крымских мусоровозов (325 специализированных автомобилей) подключен к автоматизированной информационной системе «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «АПРО»). Она была создана специалистами РЭО и ООО «Большая Тройка».

АИС «АПРО» позволяет в режиме реального времени следить за перемещением мусоровозов. Линейные операторы могут не только отслеживать движение спецмашин, но и получают сигналы о невыходе техники на маршрут, превышении скорости или пропуске точек сбора отходов, пишет 56orb.ru.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев акцентировал внимание на том, что система обеспечивает беспрецедентный на данный момент уровень прозрачности в сфере обращения с отходами. Он заявил, что сквозная автоматизация всей деятельности региональных операторов поможет достигнуть целевых показателей нацпроекта «Экология» и сформировать комплексную систему по обращению с ТКО в России.

Заместитель гендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров в свою очередь отметил важность цифровых технологий для выявления проблем с каждым отходообразователем, а также для успешного решения этих проблем.

По словам экспертов, АИС «АПРО» — это начальный этап внедрения полного контроля за процессами по обращению с отходами в Крыму. Доступ к программному обеспечению системы реализуется в рамках договора с ГУП РК «Крымэкоресурсы».

Помимо полуострова система будет работать в Ставропольском крае, Нижегородской и Московской областях. Наработанный в ходе тестирования системы опыт затем масштабируют на другие регионы.

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