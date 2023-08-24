Ростов и Таганрог оказались аутсайдерами в регионе по дефициту учительских кадров

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в с вводом в строй новых школ в регионе все острее стоит вопрос нехватки учителей. Больше всего вакансий для педагогов открыто в Ростове, Таганроге, Азове, Батайске и Новочеркасске. Также дефицит учителей фиксируется в Азовском, Веселовском, Дубовском, Зерноградском и Зимовниковском районах.
Привлекать учителей власти будут продолжать с помощью прежних мер — программ «Земский учитель» и «Ипотека для отличников», а также региональных льгот, уточняет Ro.Today.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о зарплатах учителей в Ростовской области.