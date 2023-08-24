Ростов и Таганрог оказались аутсайдерами в регионе по дефициту учительских кадров

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в с вводом в строй новых школ в регионе все острее стоит вопрос нехватки учителей. Больше всего вакансий для педагогов открыто в Ростове, Таганроге, Азове, Батайске и Новочеркасске. Также дефицит учителей фиксируется в Азовском, Веселовском, Дубовском, Зерноградском и Зимовниковском районах.