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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Ростов оказался лидером в регионе по дефициту учительских кадров

Ростов и Таганрог оказались аутсайдерами в регионе по дефициту учительских кадров

24 августа 2023, 10:23
Фото: 1MI
Ростов оказался лидером в регионе по дефициту учительских кадров
С открытием новых школ в Ростовской области все острее стоит вопрос нехватки учителей, заявил губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в с вводом в строй новых школ в регионе все острее стоит вопрос нехватки учителей. Больше всего вакансий для педагогов открыто в Ростове, Таганроге, Азове, Батайске и Новочеркасске. Также дефицит учителей фиксируется в Азовском, Веселовском, Дубовском, Зерноградском и Зимовниковском районах.

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Привлекать учителей власти будут продолжать с помощью прежних мер — программ «Земский учитель» и «Ипотека для отличников», а также региональных льгот, уточняет Ro.Today.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о зарплатах учителей в Ростовской области.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростовская область#Василий Голубев#Дефицит учителей в Ростовской области
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