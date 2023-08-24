rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Ростовчане заявили о бегающих по тротуарам крысах

Ростовчане заявили о бегающих по тротуарам крысах

24 августа 2023, 05:18
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на пешеходных зонах встречаются крысы в дневное время, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов».

Двух грызунов заметили на проспекте Соколова, они спокойно ели и не обращали внимания на людей. Проходящих мимо ростовчан они перестали бояться.

«Крысы местные, что им пугаться?», — пошутили пользователи в комментариях.

Власти в Ростове-на-Дону назвали свободные от крыс территории
Узнать подробнее

Добавим, что ростовчане не в первый раз жалуются на бегающих по тротуарам крыс. При этом в городе проводится работа по обработке территорий против грызунов и комаров.

Ранее зоолог Ерофеева назвала причину массового нашествия крыс в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого зоолог Липкович рассказал о нашествии крыс в Ростове-на-Дону в 2023 году.

Читайте также:
В Ростове жители спасаются от кровососущих и крыс, а жены — от мужей с ножамиВласти в Ростове-на-Дону назвали свободные от крыс территорииМусор, крысы и таксопарк: что происходит во дворе жилого дома в центре Ростова
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Соцсети#Пешеходные зоны#Комары#Местные жители#Грызуны#Зоолог#Территории#Проспект Соколова#Бегающие крысы#Нашествие крыс
Подпишитесь
Что известно об уроженце Новочеркасска из разбившегося самолета Пригожина
Сегодня, 04:51
Стало известно, кем приходился Пригожину погибший с ним уроженец Новочеркасска
Сегодня, 04:32
Силовиков в Ростове вызвали из отпусков после крушения самолета Пригожина
Вчера, 21:43
Стали известны подробности крушения разведывательного дрона в Таганроге 23 августа
Вчера, 16:18
Поезда задержали на полтора часа из-за рухнувшего на пути дрона в Таганроге
Вчера, 16:27
Троих дезертиров, подозреваемых в убийстве, могут разыскивать в Ростовской области
Вчера, 17:14