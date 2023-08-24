Ростовчане заявили о бегающих по тротуарам крысах

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Двух грызунов заметили на проспекте Соколова, они спокойно ели и не обращали внимания на людей. Проходящих мимо ростовчан они перестали бояться.
«Крысы местные, что им пугаться?», — пошутили пользователи в комментариях.
Добавим, что ростовчане не в первый раз жалуются на бегающих по тротуарам крыс. При этом в городе проводится работа по обработке территорий против грызунов и комаров.
Ранее зоолог Ерофеева назвала причину массового нашествия крыс в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого зоолог Липкович рассказал о нашествии крыс в Ростове-на-Дону в 2023 году.