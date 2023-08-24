Ростовчане заявили о погибшем водителе в страшном ДТП с грузовиком

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
По их словам, водитель Hyundai Accent столкнулся с грузовым автомобилем. Они уточнили, что авария произошла в ночь на четверг, 24 августа, недалеко от мемориального памятника «Журавли».
«Водитель иномарки погиб в страшном ДТП с грузовиком», — пишет автор. Официальной информации об аварии пока не поступало, она уточняется.
Что именно стало причиной ДТП, пока остается загадкой.
Ранее в центре Ростова-на-Дону 19-летний водитель иномарки сбил байкера. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.