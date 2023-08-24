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Ростовчане заявили о погибшем водителе в страшном ДТП с грузовиком

Ростовчане заявили о погибшем водителе в страшном ДТП с грузовиком

24 августа 2023, 05:58
Фото: 1MI
В Ростовской области погиб один человек в столкновении грузовика с легковым автомобилем, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов».

По их словам, водитель Hyundai Accent столкнулся с грузовым автомобилем. Они уточнили, что авария произошла в ночь на четверг, 24 августа, недалеко от мемориального памятника «Журавли».

«Водитель иномарки погиб в страшном ДТП с грузовиком», — пишет автор. Официальной информации об аварии пока не поступало, она уточняется.

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Что именно стало причиной ДТП, пока остается загадкой.

Ранее в центре Ростова-на-Дону 19-летний водитель иномарки сбил байкера. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

#Происшествия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Дтп#Авария#Telegram#Водитель#Ростов#Грузовик#Иномарка#RostovGazeta#Легковой автомобиль#Hyundai Accent#Это Ростов#Байкер#Журавли
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