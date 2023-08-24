Ростовский минфин отметил проекты по финпросвещению банка «Центр-инвест» как лучшие

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Лучшими практиками Ростовской области стали центр финансовой грамотности населения, школа финансовой грамотности и финансовой безопасности, а также проекты по онлайн-исследованию уровня финансовой грамотности школьников и повышению финансовой грамотности старшего поколения.
Руководитель образовательных проектов банка «Центр-инвест» Владислав Соленый выразил благодарность за высокую оценку и отметил, что это подтверждает успешную комплексную работу банка в сфере образования.
Отмечается, что центры финграмотности населения являются основой экосистемы банка. Они демонстрируют ответственное отношение к развитию общества и повышению его финансовой грамотности в регионах присутствия банка. Такие центры работают в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Волгограде и Волгодонске.
Один из проектов банка, реализуемый с 2018 года совместно с волгодонским лицеем № 24, — школа финансовой грамотности и финансовой безопасности. Ее программа ориентирована на детей и родителей. За пять лет обучения проведено более 4,5 тысячи часов занятий. В проекте приняли участие свыше 900 человек.
Совместно с минфином и минобразования «Центр-инвест» ежегодно проводит исследование уровня финграмотности школьников Дона. Исследователи ставят задачу не только измерить уровень финансового образования, но и повысить интерес к этой теме.
В рамках работы по повышению финансовой грамотности пенсионеров специалисты банка проводят обучающие лекции, чтобы люди старшего возраста не попали в финансовую пирамиду и не стали жертвами мошенников, в том числе телефонных.
Социально-образовательные проекты банка «Центр-инвест» демонстрируют его приверженность ESG-принципам. Программы банка имеют аккредитацию Ассоциации развития финансовой грамотности.