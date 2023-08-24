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Ростовский минфин отметил проекты по финпросвещению банка «Центр-инвест» как лучшие

Ростовский минфин отметил проекты по финпросвещению банка «Центр-инвест» как лучшие

24 августа 2023, 11:18
Фото: pxhere.com
Ростовский минфин отметил проекты по финпросвещению банка «Центр-инвест» как лучшие
Министерство финансов Ростовской области обнародовало каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности в 2023 году. Как лучший опыт в сфере финансового просвещения отмечены проекты банка «Центр-инвест».

Лучшими практиками Ростовской области стали центр финансовой грамотности населения, школа финансовой грамотности и финансовой безопасности, а также проекты по онлайн-исследованию уровня финансовой грамотности школьников и повышению финансовой грамотности старшего поколения.

Руководитель образовательных проектов банка «Центр-инвест» Владислав Соленый выразил благодарность за высокую оценку и отметил, что это подтверждает успешную комплексную работу банка в сфере образования.

Отмечается, что центры финграмотности населения являются основой экосистемы банка. Они демонстрируют ответственное отношение к развитию общества и повышению его финансовой грамотности в регионах присутствия банка. Такие центры работают в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Волгограде и Волгодонске.

Один из проектов банка, реализуемый с 2018 года совместно с волгодонским лицеем № 24, — школа финансовой грамотности и финансовой безопасности. Ее программа ориентирована на детей и родителей. За пять лет обучения проведено более 4,5 тысячи часов занятий. В проекте приняли участие свыше 900 человек.

Совместно с минфином и минобразования «Центр-инвест» ежегодно проводит исследование уровня финграмотности школьников Дона. Исследователи ставят задачу не только измерить уровень финансового образования, но и повысить интерес к этой теме.

В рамках работы по повышению финансовой грамотности пенсионеров специалисты банка проводят обучающие лекции, чтобы люди старшего возраста не попали в финансовую пирамиду и не стали жертвами мошенников, в том числе телефонных.

Социально-образовательные проекты банка «Центр-инвест» демонстрируют его приверженность ESG-принципам. Программы банка имеют аккредитацию Ассоциации развития финансовой грамотности.

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