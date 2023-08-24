Ростовский минфин отметил проекты по финпросвещению банка «Центр-инвест» как лучшие

Один из проектов банка, реализуемый с 2018 года совместно с волгодонским лицеем № 24, — школа финансовой грамотности и финансовой безопасности. Ее программа ориентирована на детей и родителей. За пять лет обучения проведено более 4,5 тысячи часов занятий. В проекте приняли участие свыше 900 человек.