rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Ростовский политолог Батов высказался о гибели Пригожина при крушении самолета

Ростовский политолог Батов высказался о гибели Пригожина при крушении самолета

24 августа 2023, 10:47
Фото: Иллюстрация / 72.mchs.gov.ru
Ростовский политолог Батов высказался о гибели Пригожина при крушении самолета
Необходимо дождаться официальных сообщений о результатах генетической экспертизы останков тел, которые были найдены после крушения самолета и доставлены в Тверской городской морг, сообщил RostovGazeta член Российской ассоциации политической науки, ростовский политолог Алим Батов.

Напомним, что 23 августа в Тверской области рухнул самолет Embraer-135. На его борту было 10 человек. Вероятно, что в числе пассажиров мог оказаться основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Если Евгений Викторович действительно погиб при крушении самолета в Тверской области — это большая трагедия для всей страны. Однако давайте сперва дождемся результатов генетической экспертизы», — отмечает Алим Батов.

Спикер добавляет, что если откинуть эмоции, то очевидно, что после мятежа ЧВК «Вагнер» в Ростове, ситуация была успешно урегулирована. Пригожин был отправлен с военными проектами в республику Беларусь и на африканский континент. И, по мнению эксперта, он не представлял никакой опасности для нашей страны.

Глава Запорожья сообщил о гибели Пригожина спустя два месяца после мятежа в Ростове
Узнать подробнее
«Кому была выгодна его гибель — можно посмотреть по заголовкам западных изданий», — говорит политолог.«Кому была выгодна его гибель — можно посмотреть по заголовкам западных изданий», — говорит политолог.
«Кому была выгодна его гибель — можно посмотреть по заголовкам западных изданий», — говорит политолог.
Фото: Портал Другая Тверь

«Кому была выгодна его гибель — можно посмотреть по заголовкам западных изданий. Наши СМИ сообщают, что Пригожин, вероятно, погиб. А западные пишут, что он был убит. Поэтому не стоит забывать о главном — о том, что у этого события есть международное измерение», — говорит политолог.

Эксперт разъясняет, что последние годы ЧВК «Вагнер» осуществляла заметное влияние в Африке. Она способствовала расшатыванию западного и, особенно, французского влияния на африканском континенте.

«Не случайно после вчерашней новости о гибели Пригожина, поддерживаемые коллективным Западом африканские силы срочно пытаются вводить в Нигере силовой контингент для свержения режима, который там был установлен после восстания», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что вместе с Пригожиным в самолете мог погибнуть уроженец Новочеркасска Сергей Пропустин.

Вместе с Пригожиным в самолете мог погибнуть уроженец Новочеркасска Сергей Пропустин
Узнать подробнее
Читайте также:
«Нужна экспертиза»: ростовский политолог Абросимов рассказал о гибели ПригожинаПлемянница летевшего с Пригожиным уроженца Новочеркасска прокомментировала катастрофуСиловиков в Ростове вызвали из отпусков после крушения самолета Пригожина
#Происшествия#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Новочеркасск#Происшествие#Украина#Последние новости Ростова на сегодня#Крушение самолета Пригожина под Тверью
Подпишитесь
«Натоптал»: Вассерман сообщил, кому выгодна гибель Пригожина после мятежа в Ростове
Сегодня, 10:40
Заключенный житель Ростовской области продал байкерам четыре фантомных мотоцикла
Сегодня, 09:40
Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в Ростовской области
Сегодня, 09:04
Ростовский политолог Сухарь разъяснил, кому выгодна гибель Пригожина
Сегодня, 08:56
«Нужна экспертиза»: ростовский политолог Абросимов рассказал о гибели Пригожина
Сегодня, 09:01
Племянница летевшего с Пригожиным уроженца Новочеркасска прокомментировала катастрофу
Сегодня, 06:29