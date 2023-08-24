Ростовский политолог Батов высказался о гибели Пригожина при крушении самолета

«Кому была выгодна его гибель — можно посмотреть по заголовкам западных изданий. Наши СМИ сообщают, что Пригожин, вероятно, погиб. А западные пишут, что он был убит. Поэтому не стоит забывать о главном — о том, что у этого события есть международное измерение», — говорит политолог.