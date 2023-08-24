Ростовский политолог Батов высказался о гибели Пригожина при крушении самолета

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Напомним, что 23 августа в Тверской области рухнул самолет Embraer-135. На его борту было 10 человек. Вероятно, что в числе пассажиров мог оказаться основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Если Евгений Викторович действительно погиб при крушении самолета в Тверской области — это большая трагедия для всей страны. Однако давайте сперва дождемся результатов генетической экспертизы», — отмечает Алим Батов.
Спикер добавляет, что если откинуть эмоции, то очевидно, что после мятежа ЧВК «Вагнер» в Ростове, ситуация была успешно урегулирована. Пригожин был отправлен с военными проектами в республику Беларусь и на африканский континент. И, по мнению эксперта, он не представлял никакой опасности для нашей страны.
«Кому была выгодна его гибель — можно посмотреть по заголовкам западных изданий. Наши СМИ сообщают, что Пригожин, вероятно, погиб. А западные пишут, что он был убит. Поэтому не стоит забывать о главном — о том, что у этого события есть международное измерение», — говорит политолог.
Эксперт разъясняет, что последние годы ЧВК «Вагнер» осуществляла заметное влияние в Африке. Она способствовала расшатыванию западного и, особенно, французского влияния на африканском континенте.
«Не случайно после вчерашней новости о гибели Пригожина, поддерживаемые коллективным Западом африканские силы срочно пытаются вводить в Нигере силовой контингент для свержения режима, который там был установлен после восстания», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что вместе с Пригожиным в самолете мог погибнуть уроженец Новочеркасска Сергей Пропустин.