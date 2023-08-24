Ростовский политолог Сухарь разъяснил, кому выгодна гибель Пригожина

«Следствие работает, занимается установлением фактов. Но мне кажется, что ликвидация Пригожина и Уткина, а с их гибелью и всей ЧВК „Вагнер“, выгодна, прежде всего, Украине и странам Запада. Теракт вполне возможен. В России есть спящие бандеровские ячейки, с которыми борются наши спецслужбы», — отмечает Александр Сухарь.