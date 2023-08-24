Ростовский политолог Сухарь разъяснил, кому выгодна гибель Пригожина

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Напомним, что по сообщению Росавиации, Евгений Пригожин и его соратник Дмитрий Уткин вероятно погибли при крушении самолета в Тверской области. Это произошло спустя ровно два месяца после мятежа в Ростове.
«Следствие работает, занимается установлением фактов. Но мне кажется, что ликвидация Пригожина и Уткина, а с их гибелью и всей ЧВК „Вагнер“, выгодна, прежде всего, Украине и странам Запада. Теракт вполне возможен. В России есть спящие бандеровские ячейки, с которыми борются наши спецслужбы», — отмечает Александр Сухарь.
Политолог объясняет, что во-первых, гибель Пригожина существенно ослабляет позиции России в Африке.
«Отсюда, кстати, можно проследить синхронизацию по времени крушения самолета Пригожина с проведением саммита БРИКС», — делится мыслями эксперт.
Во-вторых, по словам собеседника, это ослабляет Белоруссию, армия которой начала тренироваться под контролем опытных бойцов «Вагнера».
«Очевидно, как западные СМИ и ЦИПсО Украины будут использовать гибель главы ЧВК „Вагнер“. Наверняка же будет продвигаться тезис, что российская власть не простила Пригожину июньский мятеж. Хотя по факту, вопрос июньского мятежа был оперативно снят и отлажена нормальная, конструктивная работа», — подчеркивает собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, кем приходился Пригожину погибший при крушении самолета в Тверской области уроженец Новочеркасска.