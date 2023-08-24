С 25 августа ливни и грозы накроют Ростовскую область после затяжной жары

Спасатели поделились прогнозом Ростовского гидрометцентра, согласно которому 25 августа на Дону ожидается ухудшение погодных условий. Уже во второй половине дня переменную облачность сменит пасмурная погода, а в отдельных районах начнутся дожди и грозы. Во время грозы ветер усилится, и его скорость увеличится до 18 метров в секунду.