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Updated Сегодня, 18:02

С 25 августа ливни и грозы накроют Ростовскую область после затяжной жары

С 25 августа ливни и грозы накроют Ростовскую область после затяжной жары

24 августа 2023, 17:57
Фото: 1MI
С 25 августа ливни и грозы накроют Ростовскую область после затяжной жары
В Ростовской области затяжную 40-градусную жару сменят ливни и грозы, об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Спасатели поделились прогнозом Ростовского гидрометцентра, согласно которому 25 августа на Дону ожидается ухудшение погодных условий. Уже во второй половине дня переменную облачность сменит пасмурная погода, а в отдельных районах начнутся дожди и грозы. Во время грозы ветер усилится, и его скорость увеличится до 18 метров в секунду.

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Кроме того, дончан ожидает заметное похолодание. Ночью в большинстве районов столбики термометров опустятся до +14 градусов, а на севере Ростовской области ожидается +9 градусов. Днем воздух прогреется до +23-28 градусов, и только на юге ожидается 30-градусная жара. Такая погода продержится как минимум до 28 августа.

Ранее в Ростовской области жители пожаловались на нашествие слизней, популяция которых выросла из-за дождей.

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