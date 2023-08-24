Сбитого автомобилем годовалого ребенка доставили в реанимацию в Новошахтинске

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
В Новошахтинске во время прогулки с родителями годовалая девочка неожиданно подбежала к автомобилю «Лада Гранта». В этот момент водитель начал движение и не заметил ребенка.
«Девочка оказалась под колесами автомобиля и получила серьезные травмы. Ее немедленно доставили в медицинское учреждение, где она сейчас находится в реанимации», — сказано в сообщении.
За рулем автомобиля находился 32-летний мужчина. Полиция в данный момент выясняет все обстоятельства этого происшествия.
Ранее в центре Ростова-на-Дону 19-летний водитель иномарки сбил байкера. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.