rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Сбитого автомобилем годовалого ребенка доставили в реанимацию в Новошахтинске

Сбитого автомобилем годовалого ребенка доставили в реанимацию в Новошахтинске

24 августа 2023, 05:30
Фото: 1MI
В Новошахтинске маленький ребенок попал под колеса автомобиля и получил серьезные травмы, сообщили в региональном УГИБДД.

В Новошахтинске во время прогулки с родителями годовалая девочка неожиданно подбежала к автомобилю «Лада Гранта». В этот момент водитель начал движение и не заметил ребенка.

«Девочка оказалась под колесами автомобиля и получила серьезные травмы. Ее немедленно доставили в медицинское учреждение, где она сейчас находится в реанимации», — сказано в сообщении.

Спровоцировавший ДТП с 8 жертвами водитель 21 раз попадался на нарушениях на Дону
Узнать подробнее

За рулем автомобиля находился 32-летний мужчина. Полиция в данный момент выясняет все обстоятельства этого происшествия.

Ранее в центре Ростова-на-Дону 19-летний водитель иномарки сбил байкера. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Спровоцировавший ДТП с 8 жертвами водитель 21 раз попадался на нарушениях на ДонуПогибшие в ДТП с 8 жертвами в Ростовской области были знакомыВ Батайске водитель спровоцировал ДТП на перекрестке с двумя пострадавшими
#Происшествия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дтп#Новошахтинск#Полиция#Происшествие#Ребенок#Водитель#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобиль#Медицинское учреждение#УГИБДД#Реанимация#Травма
Подпишитесь
Что известно об уроженце Новочеркасска из разбившегося самолета Пригожина
Сегодня, 04:51
Стало известно, кем приходился Пригожину погибший с ним уроженец Новочеркасска
Сегодня, 04:32
Силовиков в Ростове вызвали из отпусков после крушения самолета Пригожина
Вчера, 21:43
Стали известны подробности крушения разведывательного дрона в Таганроге 23 августа
Вчера, 16:18
Поезда задержали на полтора часа из-за рухнувшего на пути дрона в Таганроге
Вчера, 16:27
Троих дезертиров, подозреваемых в убийстве, могут разыскивать в Ростовской области
Вчера, 17:14