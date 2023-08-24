Силовиков в Ростове вызвали из отпусков после крушения самолета Пригожина

Posted Сегодня, 21:43
Published Сегодня, 21:43
Modified Сегодня, 22:08
Updated Сегодня, 22:08
Напомним, что сообщение о возможной гибели основателя компании «Конкорд» Евгения Пригожина поступило спустя ровно два месяца после его мятежа в Ростове-на-Дону. Самолет, в котором мог находиться Пригожин потерпел крушение в Тверской области.
Около 23.00 стало известно, что в Ростове-на-Дону после данного происшествия был объявлен сбор для сотрудников силовых ведомств. По данным источника издания 161.ру силовиков даже вызвали из отпусков, все были подняты по тревоге. Однако, по информации BaZa, уже через несколько минут им был дан отбой.
Напомним, что 24 июня 2023 года Евгений Пригожин вместе со бойцами вошел в Ростов-на-Дону. Они удерживали штаб ЮВО и центр города до самого вечера. Достичь договоренности с Пригожиным удалось президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который выступил посредником. Уголовное дело в отношении Пригожина прекратили.
В опубликованных списках Росавиации Евгений Пригожин числится, однако официально его гибель не подтверждена.