Силовиков в Ростове вызвали из отпусков после крушения самолета Пригожина

Около 23.00 стало известно, что в Ростове-на-Дону после данного происшествия был объявлен сбор для сотрудников силовых ведомств. По данным источника издания 161.ру силовиков даже вызвали из отпусков, все были подняты по тревоге. Однако, по информации BaZa, уже через несколько минут им был дан отбой.