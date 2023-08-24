Стихийный мемориал в память о Пригожине появился в Ростове у цирка, где застрял танк

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Напомним, в Тверской области рухнул бизнес-джет, на борту которого мог быть Евгений Пригожин. Его имя числится в списке пассажиров, опубликованных Росавиацией.
Теперь Telegram-канал написал, что фотографии Пригожина и его главного соратника и возможного пассажира того же борта Дмитрия Уткина разместили на фасаде городского цирка. Таким образом, люди создали стихийный мемориал, к которому возложили гвоздики.
Добавим, что официальной информации о гибели Пригожина не поступало. При этом СМИ пишут, что на борту мог находиться уроженец Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Ростовский политолог Алим Батов рассказал RostovGazeta, что необходимо дождаться официальных сообщений о результатах генетической экспертизы останков тел.