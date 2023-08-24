rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Стихийный мемориал в память о Пригожине появился в Ростове-на-Дону

Стихийный мемориал в память о Пригожине появился в Ростове у цирка, где застрял танк

24 августа 2023, 13:12
Фото: rostovgazeta.ru
Стихийный мемориал в память о Пригожине появился в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону появился стихийный мемориал в память о Евгении Пригожине, чей самолет рухнул 23 августа, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Напомним, в Тверской области рухнул бизнес-джет, на борту которого мог быть Евгений Пригожин. Его имя числится в списке пассажиров, опубликованных Росавиацией.

Теперь Telegram-канал написал, что фотографии Пригожина и его главного соратника и возможного пассажира того же борта Дмитрия Уткина разместили на фасаде городского цирка. Таким образом, люди создали стихийный мемориал, к которому возложили гвоздики.

«Натоптал»: Вассерман сообщил, кому выгодна гибель Пригожина после мятежа в Ростове
Узнать подробнее
Добавим, что официальной информации о гибели Пригожина не поступало. Добавим, что официальной информации о гибели Пригожина не поступало.
Добавим, что официальной информации о гибели Пригожина не поступало.
Фото: ТГ Че по Ростову

Добавим, что официальной информации о гибели Пригожина не поступало. При этом СМИ пишут, что на борту мог находиться уроженец Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Ростовский политолог Алим Батов рассказал RostovGazeta, что необходимо дождаться официальных сообщений о результатах генетической экспертизы останков тел.

Читайте также:
Краснодарский политолог Гусий рассказал, кому может быть выгодна смерть ПригожинаРостовский политолог Батов высказался о гибели Пригожина при крушении самолета«Натоптал»: Вассерман сообщил, кому выгодна гибель Пригожина после мятежа в Ростове
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Самолет#Авария#Росавиация#Цирк#СМИ#Гибель#Фотографии#Тверская область#Крушение самолета Пригожина под Тверью#Бизнес-джет#Пригожина#Мемориал#Гвоздики#Уроженец Ростовской области#Генетическая экспертиза#Останки тел
Подпишитесь
В самолете Пригожина мог разбиться дончанин, а в Ростове мечтают о больших зарплатах
Сегодня, 15:10
Названа причина взрыва судна, в котором могли быть Пригожин и уроженец Новочеркасска
Сегодня, 14:08
Детский омбудсмен Ростовской области Ирина Черкасова попала в санционные списки
Сегодня, 15:08
Овладевший фокусом исчезновения ростовчанин оставлял людей без денег
Сегодня, 11:17
«Не потянут»: когда во всём общественном транспорте Краснодара появятся кондиционеры
Сегодня, 12:23