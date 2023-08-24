Темпы роста деловой активности в июле ускорились

Компонента Продажи впервые за два года вышла в зону роста, достигнув максимального значения с конца 2019 года. Заметно улучшилась фактическая ситуация со сбытом, которая оказала положительный эффект и на ожидания предпринимателей. Компонента Кадры вышла на пиковый за всю историю наблюдений уровень, в основном за счет ожиданий бизнеса, при сдержанных показателях фактического найма новых сотрудников. Компонента Кредиты осталась вблизи июньского пика, что говорит о высокой доступности финансирования для малого и среднего бизнеса. Компонента Инвестиции также обновила исторический максимум, что отражает высокую мотивацию предпринимателей развивать свой бизнес.