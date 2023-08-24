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Урбанист Зайцев раскрыл, на чем экономят строители ЖК бизнес-класса

Урбанист Зайцев раскрыл, на чем экономят строители ЖК бизнес-класса

24 августа 2023, 08:07
Фото: pxhere.com
Урбанист Зайцев раскрыл, на чем экономят строители ЖК бизнес-класса
Школы, поликлиники и детские сады при жилых комплексах бизнес-класса строят на меньшее количество мест, чем это необходимо, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев

Как объяснил урбанист, количество мест в социальных объектах рассчитывается из количества квадратных метров на человека.

«В бизнес-классе это происходит из расчета 40 квадратных метров на человека. Хотя на самом деле там люди будут жить на 25-30 квадратных метрах», — рассказывает Артемий Зайцев.

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Он добавляет, что застройщики эконом-класса обязаны формировать объем социальной структуры из расчета, что на 18 квадратных метрах будет жить 1 человек.

По словам урбаниста, приставка «бизнес» дает возможность застройщикам меньше денег потратить на социальную инфраструктуру и дороже продать квартиры.

Ранее RostovGazeta писала, что в Ростове застройщик выставил на продажу детсад за 485 миллионов рублей.

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