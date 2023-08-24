Урбанист Зайцев раскрыл, на чем экономят строители ЖК бизнес-класса

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Как объяснил урбанист, количество мест в социальных объектах рассчитывается из количества квадратных метров на человека.
«В бизнес-классе это происходит из расчета 40 квадратных метров на человека. Хотя на самом деле там люди будут жить на 25-30 квадратных метрах», — рассказывает Артемий Зайцев.
Он добавляет, что застройщики эконом-класса обязаны формировать объем социальной структуры из расчета, что на 18 квадратных метрах будет жить 1 человек.
По словам урбаниста, приставка «бизнес» дает возможность застройщикам меньше денег потратить на социальную инфраструктуру и дороже продать квартиры.
Ранее RostovGazeta писала, что в Ростове застройщик выставил на продажу детсад за 485 миллионов рублей.