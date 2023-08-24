В Госдумы предложили разработать стандарты, чтобы предотвратить наводнения в Москве

Парламентарий также подчеркнул, что проблема наводнений находится и в границах многоквартирных домов и придомовых территорий. Он утверждает, что инфраструктура многоквартирных домов требует надлежащего ухода. Колунов считает, что жесткие меры ответственности за ошибки при проектировании и строительстве систем дренажа, а также за их недобросовестное обслуживание могут быть решением этой проблемы.