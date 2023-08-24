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Published Сегодня, 19:07

Modified Сегодня, 19:08

Updated Сегодня, 19:08

В Госдумы предложили разработать стандарты, чтобы предотвратить наводнения в Москве

24 августа 2023, 19:07
Недавний сильный дождь в Москве привел к обильным наводнениям на дорогах и даже в метро столицы. Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» и член думского комитета по строительству и ЖКХ, Сергей Колунов, поделился своими предложениями по борьбе с этой проблемой.

Согласно заявлениям парламентария, корень проблемы, связанный с наводнениями, уходит в прошлое, к ошибкам, допущенным еще во времена СССР. Недобросовестные подрядчики допустили множество нарушений при строительстве, которые сейчас проявляются на состоянии дорог в период непогоды. Проблема эта не ограничивается только Москвой, она актуальна для всей страны, подчеркнул Колунов.

Депутат выразил мнение, что необходимо разработать новые нормативы и стандарты для строительства и реконструкции транспортно-дорожных сетей, которые позволят исправить совершенные ранее ошибки и предотвратить возникновение новых проблем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Согласно новым нормативам, при проектировании следует тщательно рассчитывать мощность и протяженность дренажных систем вдоль дорог, и в случае недостаточной эффективности этих систем в условиях больших осадков, подрядчики должны нести ответственность. Новые стандарты, разумеется, должны быть актуальными и соответствовать требованиям современности, а также заменить устаревшие нормы», — отметил Колунов.

Парламентарий также подчеркнул, что проблема наводнений находится и в границах многоквартирных домов и придомовых территорий. Он утверждает, что инфраструктура многоквартирных домов требует надлежащего ухода. Колунов считает, что жесткие меры ответственности за ошибки при проектировании и строительстве систем дренажа, а также за их недобросовестное обслуживание могут быть решением этой проблемы.

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