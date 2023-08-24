В Госдумы предложили разработать стандарты, чтобы предотвратить наводнения в Москве

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Согласно заявлениям парламентария, корень проблемы, связанный с наводнениями, уходит в прошлое, к ошибкам, допущенным еще во времена СССР. Недобросовестные подрядчики допустили множество нарушений при строительстве, которые сейчас проявляются на состоянии дорог в период непогоды. Проблема эта не ограничивается только Москвой, она актуальна для всей страны, подчеркнул Колунов.
Депутат выразил мнение, что необходимо разработать новые нормативы и стандарты для строительства и реконструкции транспортно-дорожных сетей, которые позволят исправить совершенные ранее ошибки и предотвратить возникновение новых проблем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Согласно новым нормативам, при проектировании следует тщательно рассчитывать мощность и протяженность дренажных систем вдоль дорог, и в случае недостаточной эффективности этих систем в условиях больших осадков, подрядчики должны нести ответственность. Новые стандарты, разумеется, должны быть актуальными и соответствовать требованиям современности, а также заменить устаревшие нормы», — отметил Колунов.
Парламентарий также подчеркнул, что проблема наводнений находится и в границах многоквартирных домов и придомовых территорий. Он утверждает, что инфраструктура многоквартирных домов требует надлежащего ухода. Колунов считает, что жесткие меры ответственности за ошибки при проектировании и строительстве систем дренажа, а также за их недобросовестное обслуживание могут быть решением этой проблемы.