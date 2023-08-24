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В Ростове-на-Дону наказали запрыгнувшего на эвакуатор водителя

В Ростове-на-Дону наказали запрыгнувшего на эвакуатор водителя

24 августа 2023, 17:14
Фото: Госавтоинспекция РО
В Ростове-на-Дону наказали запрыгнувшего на эвакуатор водителя
В Ростове оштрафовали эвакуаторщика, к которому на платформу запрыгнул нарушитель, и самого автомобилиста, подробностями поделились в пресс-службе донской Госавтоинспекции.

Сообщается, что в четверг, 24, августа, в 13.00 мск на улице Шоссейной, 7А сотрудники ГИБДД выявили, что водитель Hyundai Sonata нарушил ПДД, после чего вызвали эвакуатор.

Транспорт везли на охраняемую стоянку, когда на пешеходном переходе эвакуатор догнал владелец иномарки. Мужчину запрыгнул на платформу и отказался покинуть ее, пока не приедет на штрафстоянку, заявив, что останется в автомобиле.

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Водитель эвакуатора сообщил об этом сотрудникам полиции, однако продолжил путь до стоянки. Спустя время на штрафстоянку приехали инспекторы ГИБДД, которые составили протокол на водителя эвакуатора за нарушение правил перевозки людей, а владельца Hyundai Sonata оштрафовали за нарушение правил стоянки.

Ранее в Ростове эвакуатор уронил по дороге киоск.

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