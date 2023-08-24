В Ростове-на-Дону наказали запрыгнувшего на эвакуатор водителя

Транспорт везли на охраняемую стоянку, когда на пешеходном переходе эвакуатор догнал владелец иномарки. Мужчину запрыгнул на платформу и отказался покинуть ее, пока не приедет на штрафстоянку, заявив, что останется в автомобиле.