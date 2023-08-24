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В Ростове-на-Дону назвали подозреваемого в диверсии на железной дороге

В Ростове-на-Дону назвали подозреваемого в диверсии на железной дороге

24 августа 2023, 07:19
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону назвали подозреваемого в диверсии на железной дороге
В Ростове-на-Дону стала известна личность человека, который может быть причастен к диверсии на железной дороге, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, им оказался 54-летний безработный с украинским ником в Telegram. Говорится, что у него дома провели обыски и нашли телефон, где ник в мессенджере значился как «Олександр Олiник».

«На аватарке стоял герб запрещенного в РФ нацформирования. В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело», — пишет канал.

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По информации канала, им оказался 54-летний безработный с украинским ником в Telegram. По информации канала, им оказался 54-летний безработный с украинским ником в Telegram.
По информации канала, им оказался 54-летний безработный с украинским ником в Telegram.
Фото: t.me/don_mash

Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Напомним, что 7 июня в районе станции Хапры вскрыли и подожгли релейный шкаф. Позднее здесь нашли бензин и пропитанную им марлю.

В результате поджога повреждены оказались системы управления ростовской дистанции сигнализации, централизации и блокировки.

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