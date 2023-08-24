В Ростове-на-Дону назвали подозреваемого в диверсии на железной дороге

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
По информации канала, им оказался 54-летний безработный с украинским ником в Telegram. Говорится, что у него дома провели обыски и нашли телефон, где ник в мессенджере значился как «Олександр Олiник».
«На аватарке стоял герб запрещенного в РФ нацформирования. В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело», — пишет канал.
Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что 7 июня в районе станции Хапры вскрыли и подожгли релейный шкаф. Позднее здесь нашли бензин и пропитанную им марлю.
В результате поджога повреждены оказались системы управления ростовской дистанции сигнализации, централизации и блокировки.