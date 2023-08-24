В Ростовской области жители жалуются на нашествие слизней в августе

Эксперт утверждает, что решением проблемы со слизнями может стать высадка душистых трав и растений с сильным ароматом, например, душицы, шалфея, кресс-салата, горчицы, лаванды и полыни. Также дончанам могут помочь обычные ежи, которых можно приманить на участок: млекопитающие являются хищниками, а слизни для них — часть рациона. Кроме того, Косов рекомендует огородникам перекопать участок, чтобы яйца слизней, отложенные в верхние слои почвы, погибли.