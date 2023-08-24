В Ростовской области жители жалуются на нашествие слизней в августе

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В августе 2023 года жители Ростовской области стали жаловаться на нашествие слизней, которые оккупировали донские сады и огороды. Наземные моллюски поедают рассаду и созревшие фрукты, упавшие с плодовых деревьев на землю. Газета «Молот» обратилась к специалисту Ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимиру Косову, чтобы выяснить, что спровоцировало рост численности слизней, и как с ними бороться.
По словам Владимира Косова, рост популяции слизней в первую очередь обеспечили погодные аномалии: в этом году дожди лили всю весну и захватили почти 1,5 месяца лета. Кроме того, дончане часто пренебрегают правилами уборки участков, после выдергивания сорняков бросают растения на участке. Так что сырая почва с большим количеством растительной пищи создала идеальные условия для размножения слизней.
Эксперт утверждает, что решением проблемы со слизнями может стать высадка душистых трав и растений с сильным ароматом, например, душицы, шалфея, кресс-салата, горчицы, лаванды и полыни. Также дончанам могут помочь обычные ежи, которых можно приманить на участок: млекопитающие являются хищниками, а слизни для них — часть рациона. Кроме того, Косов рекомендует огородникам перекопать участок, чтобы яйца слизней, отложенные в верхние слои почвы, погибли.
Ранее в начале августа ростовчане жаловались, что улицы города захватили улитки.