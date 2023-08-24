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Published Сегодня, 13:12

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Updated Сегодня, 13:14

В Ростовской области жители жалуются на нашествие слизней в августе

В Ростовской области жители жалуются на нашествие слизней в августе

24 августа 2023, 13:12
Фото: pxhere.com
В Ростовской области жители жалуются на нашествие слизней в августе
В августе огороды жителей Ростовской области атаковали тысячи слизней, эксперты назвали причину явления и рассказали, как бороться с нашествием наземных моллюсков.

В августе 2023 года жители Ростовской области стали жаловаться на нашествие слизней, которые оккупировали донские сады и огороды. Наземные моллюски поедают рассаду и созревшие фрукты, упавшие с плодовых деревьев на землю. Газета «Молот» обратилась к специалисту Ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимиру Косову, чтобы выяснить, что спровоцировало рост численности слизней, и как с ними бороться.

По словам Владимира Косова, рост популяции слизней в первую очередь обеспечили погодные аномалии: в этом году дожди лили всю весну и захватили почти 1,5 месяца лета. Кроме того, дончане часто пренебрегают правилами уборки участков, после выдергивания сорняков бросают растения на участке. Так что сырая почва с большим количеством растительной пищи создала идеальные условия для размножения слизней.

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Наземные моллюски поедают рассаду и созревшие фрукты, упавшие с плодовых деревьев на землю. Наземные моллюски поедают рассаду и созревшие фрукты, упавшие с плодовых деревьев на землю.
Наземные моллюски поедают рассаду и созревшие фрукты, упавшие с плодовых деревьев на землю.
Фото: Газета "Молот"

Эксперт утверждает, что решением проблемы со слизнями может стать высадка душистых трав и растений с сильным ароматом, например, душицы, шалфея, кресс-салата, горчицы, лаванды и полыни. Также дончанам могут помочь обычные ежи, которых можно приманить на участок: млекопитающие являются хищниками, а слизни для них — часть рациона. Кроме того, Косов рекомендует огородникам перекопать участок, чтобы яйца слизней, отложенные в верхние слои почвы, погибли.

Ранее в начале августа ростовчане жаловались, что улицы города захватили улитки.

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