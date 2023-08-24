В самолете Пригожина мог разбиться дончанин, а в Ростове мечтают о больших зарплатах

Власти надеются, что несмотря на санкционное давление бизнес в Ростове продолжит расти и развиваться, благодаря чему начнет увеличиваться оборот товаров и услуг. Через три года ожидаемый оборот предприятий малого и среднего бизнеса должен увеличиться до 1,14 миллиона рублей. После этого средние зарплаты могут вырасти до 68 тысяч рублей.