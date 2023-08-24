В самолете Пригожина мог разбиться дончанин, а в Ростове мечтают о больших зарплатах

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Власти Ростова-на-Дону опубликовали прогноз, согласно которому через три года средняя зарплата горожан может вырасти до 68 тысяч рублей.
В прогнозе социально-экономического развития Ростова на 2024–2026 года специалисты указали, что планируемые показатели средней зарплаты составят около 56 тысяч рублей, при этом местные власти не оставляют надежд, что эти значения окажутся на 12 тысяч больше.
Власти надеются, что несмотря на санкционное давление бизнес в Ростове продолжит расти и развиваться, благодаря чему начнет увеличиваться оборот товаров и услуг. Через три года ожидаемый оборот предприятий малого и среднего бизнеса должен увеличиться до 1,14 миллиона рублей. После этого средние зарплаты могут вырасти до 68 тысяч рублей.
В УМВД по Ростовской области рассказали, что в отношении ростовчанина завели уголовное дело о мошенничестве.
По предварительной информации, 47-летний мужчина рекламировал свои услуги по ремонту и отделке помещений в Интернете, собирал с клиентов предоплату, после чего исчезал с деньгами заказчиков.
Сообщается, что недавно ремонтник встретился с одним из потенциальных заказчиков, взял у него 25 тысяч рублей и перестал выходить на связь. Аналогичным образом подозреваемый обманул еще двоих клиентов, общий ущерб достиг отметки 80 тысяч рублей. Все деньги, полученные от своих заказчиков, мужчина потратил на собственные нужды.
Теперь в отношении недобросовестного рабочего завели уголовное дело, а сам он находится под подпиской о невыезде.
Напомним, накануне в Тверской области рухнул частный самолет Embraer-135, на котором якобы передвигался Евгений Пригожин.
Уже позднее выяснилось, что среди 10 погибших на борту находился уроженец Ростовской области Сергей Пропустин. 44-летний мужчина был родом из Новочеркасска, портал «РБК» со ссылкой на базу данных «Миротворец» утверждает, что дончанин был одним из охранников Пригожина.