Власти Ростова верят, что зарплата в городе поднимется до 68 тысяч рублей к 2026 году

Также власти Ростова выразили надежду, что несмотря на санкции, в городе станет больше малых и средних предприятий. При этом большая часть из них будут прибыльными, и оборот товаров и услуг в Ростове увеличится. Так, если сейчас оборот малого и среднего бизнеса составляет 996 тысяч рублей, то в 2026 году показатель увеличится до 1,144 миллиона рублей.