Власти Ростова верят, что зарплата в городе поднимется до 68 тысяч рублей к 2026 году

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Власти Ростова опубликовали прогноз социально-экономического развития города на 2024–2026 года. Чиновники надеются, что спустя три года средняя заработная плата ростовчанина составит 68 тысяч рублей. По прогнозу на этот год показатель не превысит 56 тысяч рублей.
Также власти Ростова выразили надежду, что несмотря на санкции, в городе станет больше малых и средних предприятий. При этом большая часть из них будут прибыльными, и оборот товаров и услуг в Ростове увеличится. Так, если сейчас оборот малого и среднего бизнеса составляет 996 тысяч рублей, то в 2026 году показатель увеличится до 1,144 миллиона рублей.
Проблемы чиновники видят в притоке инвестиций и вводе жилья. Там показатели роста при благоприятном сценарии самые минимальные, а при пессимистичном сценарии возможна стагнация.
Численность населения Ростова, по прогнозам властей, значительно не изменится, показатели на ближайшие три года отличаются не более, чем на четыре тысячи человек.
Ранее семейный психолог рассказала, как ростовчанам не развестись из-за маленькой зарплаты.