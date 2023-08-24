Вместе с Пригожиным в самолете мог погибнуть уроженец Новочеркасска Сергей Пропустин

Posted Сегодня, 21:56
Published Сегодня, 21:56
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Updated Сегодня, 22:00
Так, в списке находившихся на борту пассажиров судна Embraer-135, потерпевшем крушение 23 августа в Тверской области, значится имя Сергея Пропустина. По данным РБК, он был включён в базу данных украинского сайта «Миротворец» как разведчик-гранатометчик. Пропустин являлся уроженцем города Новочеркасск, пишет Bloknot.Rostov и ему было 44 года.
Трагедия произошла вечером 23 августа, спустя ровно два месяца с момента мятежа в Ростове-на-Дону. Самолет Embraer — 135 потерпел крушение, на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, включая, возможно, бизнесмена Евгения Пригожина. Однако официально гибель основателя компании «Конкорд» не подтверждена.
Ранее стало известно, что после происшествия силовики в Ростове были подняты по тревоге.