Вместе с Пригожиным в самолете мог погибнуть уроженец Новочеркасска Сергей Пропустин

Так, в списке находившихся на борту пассажиров судна Embraer-135, потерпевшем крушение 23 августа в Тверской области, значится имя Сергея Пропустина. По данным РБК, он был включён в базу данных украинского сайта «Миротворец» как разведчик-гранатометчик. Пропустин являлся уроженцем города Новочеркасск, пишет Bloknot.Rostov и ему было 44 года.