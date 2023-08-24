Водитель иномарки сбил школьника на велосипеде в центре Ростова

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Накануне вечером ДТП произошло на улице Текучева в Ростове рядом с домом №222. 43-летний водитель Nissan Almera, выезжая с Буденновского, сбил 12-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Ребенок двигался по проезжей части, уточнили в ГИБДД.
В результате столкновения школьник выжил, однако сейчас с травмами находится в больнице.
Правоохранительные органы расследуют обстоятельства ДТП.
Напомним, вчера в центре Ростова 19-летний водитель иномарки сбил байкера.