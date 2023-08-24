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Водитель иномарки сбил школьника на велосипеде в центре Ростова

Водитель иномарки сбил школьника на велосипеде в центре Ростова

24 августа 2023, 08:48
Фото: pxhere.com
Водитель иномарки сбил школьника на велосипеде в центре Ростова
12-летний мальчик госпитализирован после столкновения с иномаркой в центре Ростова, рассказали в Госавтоинспекции.

Накануне вечером ДТП произошло на улице Текучева в Ростове рядом с домом №222. 43-летний водитель Nissan Almera, выезжая с Буденновского, сбил 12-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Ребенок двигался по проезжей части, уточнили в ГИБДД.

В результате столкновения школьник выжил, однако сейчас с травмами находится в больнице.

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В результате столкновения школьник выжил, однако сейчас с травмами находится в больнице.В результате столкновения школьник выжил, однако сейчас с травмами находится в больнице.
В результате столкновения школьник выжил, однако сейчас с травмами находится в больнице.
Фото: ГИБДД по РО

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства ДТП.

Напомним, вчера в центре Ростова 19-летний водитель иномарки сбил байкера.

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