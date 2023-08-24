Возбуждено уголовное дело по факту аварии со смертельным исходом под Волгодонском

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Published Сегодня, 06:54
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Согласно предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что 23-летний водитель «Приоры» выехал на полосу встречного движения, пишет «КП-Ростов-на-Дону»
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, за этот год молодой человек нарушил правила дорожного движения 21 раз. Интересно, что он совершал эти административные правонарушения как водитель, так и пешеход.
В отличие от него, многодетный отец, который управлял «четырнадцатой», не был замечен в нарушении ПДД.
По информации регионального следственного комитета, по факту аварии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».