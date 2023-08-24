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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Возбуждено уголовное дело по факту аварии со смертельным исходом под Волгодонском

24 августа 2023, 06:54
В Ростовской области, недалеко от Волгодонска, произошло столкновение двух отечественных автомобилей, в результате которого погибли семья из шести человек и молодая пара. К сожалению, никто из участников аварии не выжил.

Согласно предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что 23-летний водитель «Приоры» выехал на полосу встречного движения, пишет «КП-Ростов-на-Дону»

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, за этот год молодой человек нарушил правила дорожного движения 21 раз. Интересно, что он совершал эти административные правонарушения как водитель, так и пешеход.

В отличие от него, многодетный отец, который управлял «четырнадцатой», не был замечен в нарушении ПДД.

По информации регионального следственного комитета, по факту аварии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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