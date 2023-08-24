Возбуждено уголовное дело по факту аварии со смертельным исходом под Волгодонском

В Ростовской области, недалеко от Волгодонска, произошло столкновение двух отечественных автомобилей, в результате которого погибли семья из шести человек и молодая пара. К сожалению, никто из участников аварии не выжил.