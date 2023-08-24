Яркое солнце и резкое похолодание до +15 градусов ожидаются в Ростове 24 августа

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В четверг, 24 августа, в Ростове будет солнечно и ясно. Осадков в городе не прогнозируется. Температура воздуха днем составит +28 градусов, ночью же похолодает до +15 градусов. Ветер будет северо-восточным, его скорость не превысит четырех метров в секунду.
Такая погода сохранится в Ростове до конца недели. Ближе к выходным в город снова вернется летнее тепло. Столбики термометров поднимутся до +31 градуса днем и +18 градусов ночью.
Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области.