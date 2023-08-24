Яркое солнце и резкое похолодание до +15 градусов ожидаются в Ростове 24 августа

В четверг, 24 августа, в Ростове будет солнечно и ясно. Осадков в городе не прогнозируется. Температура воздуха днем составит +28 градусов, ночью же похолодает до +15 градусов. Ветер будет северо-восточным, его скорость не превысит четырех метров в секунду.