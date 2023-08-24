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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Яркое солнце и резкое похолодание до +15 градусов ожидаются в Ростове 24 августа

Яркое солнце и резкое похолодание до +15 градусов ожидаются в Ростове 24 августа

24 августа 2023, 06:46
Фото: 1MI
Яркое солнце и резкое похолодание до +15 градусов ожидаются в Ростове 24 августа
В Ростове в четверг, 24 августа, будет солнечно и прохладно, заявили в Гидрометцентре.

В четверг, 24 августа, в Ростове будет солнечно и ясно. Осадков в городе не прогнозируется. Температура воздуха днем составит +28 градусов, ночью же похолодает до +15 градусов. Ветер будет северо-восточным, его скорость не превысит четырех метров в секунду.

Синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области
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Такая погода сохранится в Ростове до конца недели. Ближе к выходным в город снова вернется летнее тепло. Столбики термометров поднимутся до +31 градуса днем и +18 градусов ночью.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области.

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