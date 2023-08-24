Заключенный житель Ростовской области продал байкерам четыре фантомных мотоцикла

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Заключенный в Ростовской области наладил бизнес по продаже несуществующих мотоциклов. Он выставлял в интернете объявления о продаже транспортных средств, находил покупателей и просил от них полную предоплату, после чего исчезал.
«КП — Ростов-на-Дону» пишет, что предприимчивый сиделец смог дистанционно заключить договора-купли продажи мотоциклов. За один мотоцикл злоумышленник просил чуть больше ста тысяч рублей.
Обмануть заключенный смог более четырех байкеров. После того, как преступление вскрылось, в отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело. По нему его приговорили к еще двум годам и десяти месяцам лишения свободы. Также он должен возместить пострадавших материальные убытки.
Ранее капитана полиции осудили за попытку обмануть преступницу в Ростове-на-Дону.