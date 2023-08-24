Заключенный житель Ростовской области продал байкерам четыре фантомных мотоцикла

Обмануть заключенный смог более четырех байкеров. После того, как преступление вскрылось, в отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело. По нему его приговорили к еще двум годам и десяти месяцам лишения свободы. Также он должен возместить пострадавших материальные убытки.