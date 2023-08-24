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Заключенный житель Ростовской области продал байкерам четыре несуществующих мотоцикла

Заключенный житель Ростовской области продал байкерам четыре фантомных мотоцикла

24 августа 2023, 09:40
Фото: Éamonn O'Brien-Strain/cc by 2.0/flickr.com
Заключенный житель Ростовской области продал байкерам четыре несуществующих мотоцикла
В Ростовской области заключенный «продал» мотоциклы на сотни тысяч рублей, рассказали в правоохранительных органах.

Заключенный в Ростовской области наладил бизнес по продаже несуществующих мотоциклов. Он выставлял в интернете объявления о продаже транспортных средств, находил покупателей и просил от них полную предоплату, после чего исчезал.

«КП — Ростов-на-Дону» пишет, что предприимчивый сиделец смог дистанционно заключить договора-купли продажи мотоциклов. За один мотоцикл злоумышленник просил чуть больше ста тысяч рублей.

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Обмануть заключенный смог более четырех байкеров. После того, как преступление вскрылось, в отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело. По нему его приговорили к еще двум годам и десяти месяцам лишения свободы. Также он должен возместить пострадавших материальные убытки.

Ранее капитана полиции осудили за попытку обмануть преступницу в Ростове-на-Дону.

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