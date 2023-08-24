Жителя Шахт приговорили к 7 годам колонии за разбойное нападение на пенсионеров

В это же время в доме неизвестный злоумышленник избивал пенсионера Ч., чтобы добиться от него денег. Мужчина желал получить от жильцов миллион рублей, а потому не обращал внимания на мольбы и уверения пожилых людей, что у них нет сбережений, а все деньги есть только в кошельках. Нападавший поднял 92-летнего мужчину с пола за ухо и потребовал его отдать деньги, пенсионерка воспользовалась отсутствием мужчин и позвонила сыну, чтобы он пришел ей на помощь.