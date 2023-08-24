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Жителя Шахт приговорили к 7 годам колонии за разбойное нападение на пенсионеров

Жителя Шахт приговорили к 7 годам колонии за разбойное нападение на пенсионеров

24 августа 2023, 14:24
Фото: 1MI
Жителя Шахт приговорили к 7 годам колонии за разбойное нападение на пенсионеров
В Ростовской области огласили приговор по делу шахтинца, который ворвался в дом пожилой пары с подельником и пытался их ограбить, подробностями дела поделились в объединенной пресс-службе судов.

В августе Шахтинский городской суд Ростовской области вынес приговор в отношении Галстяна Владика, которого подозревали в разбое и проникновении в жилище пожилой пары.

Согласно данным судов, в ноябре прошлого года Галстян вместе с неизвестным подельником изготовили маски из вязаных шапок и днем решили проникнуть в дом пенсионеров. Они воспользовались тем, что калитка была не заперта, и проникли на территорию домовладения, застав там 92-летнего Ч. Неизвестный злоумышленник схватил пенсионера за ворот куртки, отобрал костыль и потащил в дом после того, как ударил по лицу.

После этого мужчины вошли в дом, где находилась 84-летняя Ц., а Галстян остался на улице, чтобы предупредить подельника об опасности. В процессе осмотра территории дома Галстян нашел и вооружился металлическим костылем пенсионера, чтобы использовать его, если потребуется.

В это же время в доме неизвестный злоумышленник избивал пенсионера Ч., чтобы добиться от него денег. Мужчина желал получить от жильцов миллион рублей, а потому не обращал внимания на мольбы и уверения пожилых людей, что у них нет сбережений, а все деньги есть только в кошельках. Нападавший поднял 92-летнего мужчину с пола за ухо и потребовал его отдать деньги, пенсионерка воспользовалась отсутствием мужчин и позвонила сыну, чтобы он пришел ей на помощь.

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Приговор вынесли с учетом смягчающих обстоятельств: пожилого возраста и состояния здоровья подсудимого, его пожилой супруги, которая находится на иждивении у Галстяна, и его раскаяния.Приговор вынесли с учетом смягчающих обстоятельств: пожилого возраста и состояния здоровья подсудимого, его пожилой супруги, которая находится на иждивении у Галстяна, и его раскаяния.
Приговор вынесли с учетом смягчающих обстоятельств: пожилого возраста и состояния здоровья подсудимого, его пожилой супруги, которая находится на иждивении у Галстяна, и его раскаяния.
Фото: 1MI

Через несколько минут сын пенсионерки прибыл к месту происшествия вместе со своим другом, а злоумышленник сбежал. Галстян же не успел скрыться — его задержали.

Во время судебных слушаний подозреваемый полностью признал свою вину, теперь он проведет в колонии строгого режима семь лет. Приговор вынесли с учетом смягчающих обстоятельств: пожилого возраста и состояния здоровья подсудимого, его пожилой супруги, которая находится на иждивении у Галстяна, и его раскаяния.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Таганроге задержали рецидивистов, которые украли у пенсионера сумку, полную денег.

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