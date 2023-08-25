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Published Сегодня, 14:37

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Updated Сегодня, 14:39

С какой целью археологи ведут раскопки курганов в Краснодарском крае

Археолог рассказал, зачем ведут раскопки курганов в Краснодарском крае

25 августа 2023, 14:37
Фото: pxhere.com
С какой целью археологи ведут раскопки курганов в Краснодарском крае
В Краснодарском крае активно ведутся археологические раскопки на различных местностях, так как Кубань — это кладезь с древностями с тысячелетней историей. Гендиректор «ВНПЦ археологических исследований и экспертиз» Александр Глухов объяснил, для чего копают курганы.

Отметим, что на данный момент раскопки древнего кургана идут в хуторе Ленина. Это уже второе найденное сооружение на той территории за 2023 год. Также масштабной находкой археологов на Кубани является одна из древнейших в мире синагог, которую откопали на Таманском полуострове. Культовое религиозное сооружение просуществовало не менее 500 лет.

«Общая цель проведения раскопок курганов — научное исследование погребального обряда древних народов. Эта цель стоит перед археологами всегда, проводят ли они чисто научные исследования или же ведут работы в рамках хоздоговорных работ», — отметил эксперт.

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По словам эксперта, результатом раскопок курганов является разнообразная научная информация о времени сооружения курганной насыпи и захоронения погребенных в нем. Также это позволит узнать об этнической принадлежности погребенных, о хозяйстве и образе жизни.

По словам специалиста, результатом раскопок курганов является разнообразная научная информация о времени сооружения курганной насыпи и захоронения погребенных в нем.По словам специалиста, результатом раскопок курганов является разнообразная научная информация о времени сооружения курганной насыпи и захоронения погребенных в нем.
По словам специалиста, результатом раскопок курганов является разнообразная научная информация о времени сооружения курганной насыпи и захоронения погребенных в нем.По словам специалиста, результатом раскопок курганов является разнообразная научная информация о времени сооружения курганной насыпи и захоронения погребенных в нем.
По словам специалиста, результатом раскопок курганов является разнообразная научная информация о времени сооружения курганной насыпи и захоронения погребенных в нем.По словам специалиста, результатом раскопок курганов является разнообразная научная информация о времени сооружения курганной насыпи и захоронения погребенных в нем.
По словам специалиста, результатом раскопок курганов является разнообразная научная информация о времени сооружения курганной насыпи и захоронения погребенных в нем.
Фото: Пресс-служба Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное Дело»

«Во время раскопок ты испытываешь разные эмоции, как и в любой работе. Естественно, положительные — когда обнаруживаются интересные, уникальные находки, которые потом публикуются, доводятся до научной общественности, а затем экспонируются в музеях. В этом случае воочию видишь результаты своего труда», — поделился мыслями Александр Глухов.

Ранее Rostovgazeta писала о том, как в центре Ростова археологи обнаружили следы убийства и клад с загадочным подземельем.

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