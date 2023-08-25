Археолог рассказал, зачем ведут раскопки курганов в Краснодарском крае

Отметим, что на данный момент раскопки древнего кургана идут в хуторе Ленина. Это уже второе найденное сооружение на той территории за 2023 год. Также масштабной находкой археологов на Кубани является одна из древнейших в мире синагог, которую откопали на Таманском полуострове. Культовое религиозное сооружение просуществовало не менее 500 лет.