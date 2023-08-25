Археолог рассказал, зачем ведут раскопки курганов в Краснодарском крае

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Отметим, что на данный момент раскопки древнего кургана идут в хуторе Ленина. Это уже второе найденное сооружение на той территории за 2023 год. Также масштабной находкой археологов на Кубани является одна из древнейших в мире синагог, которую откопали на Таманском полуострове. Культовое религиозное сооружение просуществовало не менее 500 лет.
«Общая цель проведения раскопок курганов — научное исследование погребального обряда древних народов. Эта цель стоит перед археологами всегда, проводят ли они чисто научные исследования или же ведут работы в рамках хоздоговорных работ», — отметил эксперт.
По словам эксперта, результатом раскопок курганов является разнообразная научная информация о времени сооружения курганной насыпи и захоронения погребенных в нем. Также это позволит узнать об этнической принадлежности погребенных, о хозяйстве и образе жизни.
«Во время раскопок ты испытываешь разные эмоции, как и в любой работе. Естественно, положительные — когда обнаруживаются интересные, уникальные находки, которые потом публикуются, доводятся до научной общественности, а затем экспонируются в музеях. В этом случае воочию видишь результаты своего труда», — поделился мыслями Александр Глухов.
Ранее Rostovgazeta писала о том, как в центре Ростова археологи обнаружили следы убийства и клад с загадочным подземельем.