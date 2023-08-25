rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Депутат Полякова выступила против установки памятника Врангелю в Ростове

Депутат Полякова выступила против установки памятника Врангелю в Ростове

25 августа 2023, 07:57
Фото: Автор неизвестен/cc0/wikimedia.org
Депутат Полякова выступила против установки памятника Врангелю в Ростове
Инициатива установить в Ростове бюст военачальнику Первой мировой войны и лидеру Белого движения Петру Врангелю вызывает большое удивление. Причем не столько тем, кто ее предлагает и как она будет реализована, а временем, в которое она появилась, сообщила RostovGazeta депутат Ирина Полякова.

Напомним, что казачья бригада «Дон» собирается установить в конце сентября в Ростове бюст военачальнику Первой мировой войны и лидеру Белого движения Петру Врангелю. В казачьей бригаде заверяют, что памятник создается и устанавливается на деньги простых русских людей.

Однако депутат предупреждает, что эта инициатива — опасна. Примером является Украина, где стали возводить памятники Бандере, и, как следствие, там расцвел фашизм.

Казаки предложили установить в Ростове памятник белому генералу Петру Врангелю
Узнать подробнее
Напомним, что казачья бригада «Дон» собирается установить в конце сентября в Ростове бюст военачальнику Первой мировой войны и лидеру Белого движения Петру Врангелю.Напомним, что казачья бригада «Дон» собирается установить в конце сентября в Ростове бюст военачальнику Первой мировой войны и лидеру Белого движения Петру Врангелю.
Напомним, что казачья бригада «Дон» собирается установить в конце сентября в Ростове бюст военачальнику Первой мировой войны и лидеру Белого движения Петру Врангелю.
Фото: Виктория Тищенко / t.me/brigada_don

«Сейчас, когда индекс потребительских цен скачет вверх, когда растет цена на бензин, когда в плановом периоде будут повышаться тарифы ЖКХ, а также прогнозируется повышение цен на хлеб, вносить подобный раскол недопустимо», — отмечает Ирина Полякова.

Депутат заостряет внимание на состояние существующих в регионе объектов исторического значения и культурного наследия.

«Посмотрите, насколько трепетно и заботливо к ним относятся? Это же ужас. Много памятников, которые муниципальные власти, в чьем ведении они находятся, не в состоянии отремонтировать или как-то поддерживать. Ради интереса, взять даже памятник Юрию Гагарину в Каменске. Возникает другой вопрос — что с этим делать? Вопросы к содержанию памятников очень важны, они были и остаются», — резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала, как эксперты возмутились наличием в Ростовской области памятника донскому атаману-нацисту Краснову.

Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Узнать подробнее
Читайте также:
Памятник Пескову установили на кладбище в Ростове со скандаломНеизвестный лихач протаранил памятник Чехову в Таганроге в конце апреляНадгробные памятники начали массово похищать на кладбище в Ростовской области
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Памятник#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Каменский район#Ростов
Подпишитесь
Ростовчане несут свечи и цветы к стихийному мемориалу в память о Пригожине
Сегодня, 05:00
Акционер ростовского мясокомбината оспаривает ликвидацию предприятия
Сегодня, 05:44
С 25 августа ливни и грозы накроют Ростовскую область после затяжной жары
Вчера, 17:57
МВД закупит автомобили почти на полмиллиарда рублей для полиции Ростова и Краснодара
Вчера, 16:48
Колбасный завод «Тавр» миллиардера Саввиди перенесут из центра Ростова за город
Вчера, 15:33
Активисты прошли по улицам Ростова мусорным демаршем
Сегодня, 10:10