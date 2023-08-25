Депутат Полякова выступила против установки памятника Врангелю в Ростове

«Посмотрите, насколько трепетно и заботливо к ним относятся? Это же ужас. Много памятников, которые муниципальные власти, в чьем ведении они находятся, не в состоянии отремонтировать или как-то поддерживать. Ради интереса, взять даже памятник Юрию Гагарину в Каменске. Возникает другой вопрос — что с этим делать? Вопросы к содержанию памятников очень важны, они были и остаются», — резюмирует депутат.