Депутат Полякова выступила против установки памятника Врангелю в Ростове

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Напомним, что казачья бригада «Дон» собирается установить в конце сентября в Ростове бюст военачальнику Первой мировой войны и лидеру Белого движения Петру Врангелю. В казачьей бригаде заверяют, что памятник создается и устанавливается на деньги простых русских людей.
Однако депутат предупреждает, что эта инициатива — опасна. Примером является Украина, где стали возводить памятники Бандере, и, как следствие, там расцвел фашизм.
«Сейчас, когда индекс потребительских цен скачет вверх, когда растет цена на бензин, когда в плановом периоде будут повышаться тарифы ЖКХ, а также прогнозируется повышение цен на хлеб, вносить подобный раскол недопустимо», — отмечает Ирина Полякова.
Депутат заостряет внимание на состояние существующих в регионе объектов исторического значения и культурного наследия.
«Посмотрите, насколько трепетно и заботливо к ним относятся? Это же ужас. Много памятников, которые муниципальные власти, в чьем ведении они находятся, не в состоянии отремонтировать или как-то поддерживать. Ради интереса, взять даже памятник Юрию Гагарину в Каменске. Возникает другой вопрос — что с этим делать? Вопросы к содержанию памятников очень важны, они были и остаются», — резюмирует депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала, как эксперты возмутились наличием в Ростовской области памятника донскому атаману-нацисту Краснову.