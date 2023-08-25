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Увеличатся ли в ближайшем будущем зарплаты в Краснодарском крае

Директор сервиса по поиску работы рассказала, стоит ли на Кубани ждать роста зарплат

25 августа 2023, 07:32
Фото: 1MI
Увеличатся ли в ближайшем будущем зарплаты в Краснодарском крае
Кубань заняла аж 65 место в общероссийском рейтинге регионов по уровню ежемесячной оплаты труда, согласно исследованиям «РИА Новости». Директор hh.ru Юг Олеся Лавренова рассказала RostovGazeta, ожидается ли в ближайшее время рост зарплат в Краснодарском крае.

По данным эксперта, в прошлом году средний диапазон заработных плат на Кубани составлял 34 000 — 65 000 рублей, а в 2023 году — 40 000 — 75 000, то есть динамика роста наблюдается спустя полгода.

«Согласно анализу нашей компанией, по уровню средних предлагаемых заработных плат Краснодарский край не входит в топ-50 регионов страны, расположившись на 57 строчке с зарплатой в 51 684 рублей (данные на июль 2023 года). Это срез по рынку по всем профобластям, в отдельных сферах и профессиях уровень доходов кубанцев может быть существенно выше», — уточнила Олеся Лавренова.

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Эксперты прогнозируют дальнейший рост предлагаемых зарплат как по России, так и по Краснодарскому краю, особенно для «синих воротничков» и линейного персонала: рабочих, водителей, курьеров, операторов колл-центров, продавцов. По мнению спикера, ожидаемый рост оплаты неразрывно связан с острым дефицитом кадров в этих отраслях. «Краснодарскому бизнесу для развития сегодня нужны люди, но „свободных рук“ на рынке труда нет. Поэтому придется „перекупать“ специалистов», — заключила директор интернет-рекрутмента Олеся Лавренова.

Лидирующие места в топе регионов заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий и Ханты-Мансийский округа. Там 80% граждан получают заработную плату выше среднероссийской.

Ранее RostovGazeta писала о том, готовы ли кубанцы кардинально сменить профессию.

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