Директор сервиса по поиску работы рассказала, стоит ли на Кубани ждать роста зарплат

Эксперты прогнозируют дальнейший рост предлагаемых зарплат как по России, так и по Краснодарскому краю, особенно для «синих воротничков» и линейного персонала: рабочих, водителей, курьеров, операторов колл-центров, продавцов. По мнению спикера, ожидаемый рост оплаты неразрывно связан с острым дефицитом кадров в этих отраслях. «Краснодарскому бизнесу для развития сегодня нужны люди, но „свободных рук“ на рынке труда нет. Поэтому придется „перекупать“ специалистов», — заключила директор интернет-рекрутмента Олеся Лавренова.