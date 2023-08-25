Доля Китая в российском экспорте и импорте

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Считается, что в ближайшее время китайская экономика обойдет американскую по основным показателям, однако в последние недели на Западе стали говорить о конце 40-летнего периода процветания китайской экономики. Разберемся, что происходит с экономикой Китая, пишет ИА RuNews24.ru
На начало 2022 года Китай был наибольшим партнером России в торговле.
За 13 месяцев (с 2021 года по январь 2022 года) доля Китая в российском экспорте составила 13% (66,5 миллиарда долларов), а в импорте — 25,2% (75,4 миллиарда долларов).
Китай сохранял лидирующие позиции и после начала санкций: за 2022 год товарооборот России с Китаем увеличился на 28%.
Особую важность для Китая имеет рынок российских топливно-энергетических товаров (доля в общем экспорте на июль 2023 года):
нефть — 51%;
уголь — 46%;
трубопроводный газ — 21%;
сжиженный природный газ (LNG) — 20%;
нефтепродукты — 12%.
В абсолютных цифрах, в первом полугодии 2023 года Китай заплатил более 30 миллиардов долларов за российскую нефть, газ и уголь.
Увеличение значения китайского юаня во всех валютных операциях явно демонстрирует растущую роль Китая в российской экономике.