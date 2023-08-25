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Published Сегодня, 07:47

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Updated Сегодня, 07:49

Доля Китая в российском экспорте и импорте

25 августа 2023, 07:47
В условиях ограничений, наложенных другими странами, экономическое состояние Китая представляет большой интерес для России. Ведь Китай является не только самым крупным покупателем российских товаров за границей, но и главным поставщиком товаров для наших нужд.

Считается, что в ближайшее время китайская экономика обойдет американскую по основным показателям, однако в последние недели на Западе стали говорить о конце 40-летнего периода процветания китайской экономики. Разберемся, что происходит с экономикой Китая, пишет ИА RuNews24.ru

На начало 2022 года Китай был наибольшим партнером России в торговле.

За 13 месяцев (с 2021 года по январь 2022 года) доля Китая в российском экспорте составила 13% (66,5 миллиарда долларов), а в импорте — 25,2% (75,4 миллиарда долларов).

Китай сохранял лидирующие позиции и после начала санкций: за 2022 год товарооборот России с Китаем увеличился на 28%.

Особую важность для Китая имеет рынок российских топливно-энергетических товаров (доля в общем экспорте на июль 2023 года):

нефть — 51%;

уголь — 46%;

трубопроводный газ — 21%;

сжиженный природный газ (LNG) — 20%;

нефтепродукты — 12%.

В абсолютных цифрах, в первом полугодии 2023 года Китай заплатил более 30 миллиардов долларов за российскую нефть, газ и уголь.

Увеличение значения китайского юаня во всех валютных операциях явно демонстрирует растущую роль Китая в российской экономике.

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