Доля Китая в российском экспорте и импорте

Считается, что в ближайшее время китайская экономика обойдет американскую по основным показателям, однако в последние недели на Западе стали говорить о конце 40-летнего периода процветания китайской экономики. Разберемся, что происходит с экономикой Китая, пишет ИА RuNews24.ru