Дорогу в Ростовской области засыпало курицами

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Авария произошла на трассе М-4 «Дон» перед развилкой на аэропорт. Рано утром в пятницу, 25 августа, здесь столкнулись BMW и грузовой автомобиль, перевозивший куриные полуфабрикаты.
В результате столкновения продукция засыпала всю дорогу, из-за чего водителям приходится снижать скорость и медленно проезжать этот участок. Они предполагают, что стоимость всей утраченной партии обошлась владельцу очень дорого.
Официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.
Ранее в ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии в Ростовской области с 8 жертвами. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.