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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 08:20

Дорогу в Ростовской области засыпало курицами

Дорогу в Ростовской области засыпало курицами

25 августа 2023, 08:18
Фото: pxhere.com
Дорогу в Ростовской области засыпало курицами
В Ростовской области после автоаварии на дороге оказались куриные полуфабрикаты, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» перед развилкой на аэропорт. Рано утром в пятницу, 25 августа, здесь столкнулись BMW и грузовой автомобиль, перевозивший куриные полуфабрикаты.

В результате столкновения продукция засыпала всю дорогу, из-за чего водителям приходится снижать скорость и медленно проезжать этот участок. Они предполагают, что стоимость всей утраченной партии обошлась владельцу очень дорого.

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В результате столкновения продукция засыпала всю дорогу, из-за чего водителям приходится снижать скорость и медленно проезжать этот участок.
Видео: ТГ канал Че по Ростову

Официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.

Ранее в ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии в Ростовской области с 8 жертвами. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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