Драка с поножовщиной произошла рядом с Центральным рынком в Ростове 25 августа

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Драка с поножовщиной произошла рядом с Центральным рынком, на улице Станиславского в Ростове. Там двое мужчин выясняли отношения словесно. Затем в ход пошли кулаки. Когда один из участников драки попытался убежать, другой погнался за ним с ножом и ударил в голову. Пострадавший упал на землю. Позже прохожие помогли ему перевязать голову и вызвать скорую, которая его впоследствии госпитализировала.
В полиции заявили, что уже проводят проверку по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Задержан ли нападавший, уточнять в правоохранительных органах не стали.
Ранее массовая драка со стрельбой и взрывами произошла на Большой Садовой в Ростове.