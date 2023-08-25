Драка с поножовщиной произошла рядом с Центральным рынком в Ростове 25 августа

Драка с поножовщиной произошла рядом с Центральным рынком, на улице Станиславского в Ростове. Там двое мужчин выясняли отношения словесно. Затем в ход пошли кулаки. Когда один из участников драки попытался убежать, другой погнался за ним с ножом и ударил в голову. Пострадавший упал на землю. Позже прохожие помогли ему перевязать голову и вызвать скорую, которая его впоследствии госпитализировала.