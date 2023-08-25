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Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства драки в Ростове

Драка с поножовщиной произошла рядом с Центральным рынком в Ростове 25 августа

25 августа 2023, 17:48
Фото: 1MI
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства драки в Ростове
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства драки на улице Станиславского в Ростове, заявили в региональном МВД.

Драка с поножовщиной произошла рядом с Центральным рынком, на улице Станиславского в Ростове. Там двое мужчин выясняли отношения словесно. Затем в ход пошли кулаки. Когда один из участников драки попытался убежать, другой погнался за ним с ножом и ударил в голову. Пострадавший упал на землю. Позже прохожие помогли ему перевязать голову и вызвать скорую, которая его впоследствии госпитализировала.

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В полиции заявили, что уже проводят проверку по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Задержан ли нападавший, уточнять в правоохранительных органах не стали.

Ранее массовая драка со стрельбой и взрывами произошла на Большой Садовой в Ростове.

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