Экс-главе антикоррупционного отдела в Ростовской области оторвало ногу в зоне СВО

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Бывшему главному борцу с коррупцией в Ростовской области Андрею Прокуратову оторвало ногу в зоне СВО. Туда он отправился из колонии, уточняет «Московский комсомолец». Экс-начальник антикоррупционного отдела прокуратуры Ростовской области был осужден за получение взятки.
В колонии он должен был находиться до 2029 года. Однако, чтобы выйти досрочно, Прокуратов решил отправится на фронт. В боях у него оторвало ногу, вследствие чего он стал инвалидом первой группы.
Официально эта информация пока не подтверждалась. Подробности инцидента уточняются.
Напомним, в колонии Прокуратов находился с 2020 года.