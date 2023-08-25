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Экс-главе антикоррупционного отдела в Ростовской области оторвало ногу в зоне СВО

Экс-главе антикоррупционного отдела в Ростовской области оторвало ногу в зоне СВО

25 августа 2023, 15:21
Фото: mil.ru
Экс-главе антикоррупционного отдела в Ростовской области оторвало ногу в зоне СВО
В зоне спецоперации ногу оторвало осужденному бывшему главе антикоррупционного отдела прокуратуры Ростовской области, пишут СМИ.

Бывшему главному борцу с коррупцией в Ростовской области Андрею Прокуратову оторвало ногу в зоне СВО. Туда он отправился из колонии, уточняет «Московский комсомолец». Экс-начальник антикоррупционного отдела прокуратуры Ростовской области был осужден за получение взятки.

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Экс-начальник антикоррупционного отдела прокуратуры Ростовской области был осужден за получение взятки.Экс-начальник антикоррупционного отдела прокуратуры Ростовской области был осужден за получение взятки.
Экс-начальник антикоррупционного отдела прокуратуры Ростовской области был осужден за получение взятки.

В колонии он должен был находиться до 2029 года. Однако, чтобы выйти досрочно, Прокуратов решил отправится на фронт. В боях у него оторвало ногу, вследствие чего он стал инвалидом первой группы.

Официально эта информация пока не подтверждалась. Подробности инцидента уточняются.

Напомним, в колонии Прокуратов находился с 2020 года.

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