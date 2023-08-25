Группа Арнест приобрела пивоварни Heineken в России

В 2022 году Группа Арнест также получила контроль над российским активом американской компании Ball — крупнейшего производителя алюминиевых банок для пива в РФ. При этом в компании отметили, что два производства — напитков и тары для них — не будут интегрированы внутри группы. Отношения между предприятиями останутся рыночными, подчеркнул представитель Группы Арнест.