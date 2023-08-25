Группа Арнест приобрела пивоварни Heineken в России

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Группа Арнест закрыла сделку с нидерландской компанией Heineken N.V. по покупке семи пивоваренных заводов в регионах России. Компания выкупила 100% уставного капитала ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» (ОПХ) — дочернего предприятия международного производителя пива в РФ.
Новый собственник обязался погасить долги ОПХ перед материнской компанией в размере 100 млн евро. Кроме того, Группа Арнест возьмет на себя обязательства по сохранению рабочих мест и зарплат 1,8 тысячи сотрудников компании в стране.
Таким образом, под контроль невинномысской компании перешли пивоваренные заводы в Санкт-Петербурге, Нижегородской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской областях, Башкортостане и Хабаровском крае. Предприятия больше не будут выпускать пиво под зарубежными брендами. Названия, связанные с Heineken, в будущем изменят.
В 2022 году Группа Арнест также получила контроль над российским активом американской компании Ball — крупнейшего производителя алюминиевых банок для пива в РФ. При этом в компании отметили, что два производства — напитков и тары для них — не будут интегрированы внутри группы. Отношения между предприятиями останутся рыночными, подчеркнул представитель Группы Арнест.