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Группа Арнест приобрела пивоварни Heineken в России

Группа Арнест приобрела пивоварни Heineken в России

25 августа 2023, 14:15
Фото: DirkVE/wikimedia.org
Ставропольский промышленный холдинг стал новым собственником активов нидерландской компании, сообщили в пресс-службе Группы Арнест.

Группа Арнест закрыла сделку с нидерландской компанией Heineken N.V. по покупке семи пивоваренных заводов в регионах России. Компания выкупила 100% уставного капитала ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» (ОПХ) — дочернего предприятия международного производителя пива в РФ.

Новый собственник обязался погасить долги ОПХ перед материнской компанией в размере 100 млн евро. Кроме того, Группа Арнест возьмет на себя обязательства по сохранению рабочих мест и зарплат 1,8 тысячи сотрудников компании в стране.

Таким образом, под контроль невинномысской компании перешли пивоваренные заводы в Санкт-Петербурге, Нижегородской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской областях, Башкортостане и Хабаровском крае. Предприятия больше не будут выпускать пиво под зарубежными брендами. Названия, связанные с Heineken, в будущем изменят.

В 2022 году Группа Арнест также получила контроль над российским активом американской компании Ball — крупнейшего производителя алюминиевых банок для пива в РФ. При этом в компании отметили, что два производства — напитков и тары для них — не будут интегрированы внутри группы. Отношения между предприятиями останутся рыночными, подчеркнул представитель Группы Арнест.

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