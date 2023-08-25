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Карантин ввели в Ростовской области из-за моли

Карантин ввели в Ростовской области из-за моли

25 августа 2023, 11:54
Фото: Джон Флэннери/cc by sa 2.0/flickr.com
Карантин ввели в Ростовской области из-за моли
В Ростовской области из-за картофельной моли установили карантинную зону, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Моль обнаружили в Верхнесоленовском сельском поселении, которое находился в Веселовском районе. В результате пришлось ввести карантинный фитосанитарный режим.

«Он действует на территории площадью 2,5 тысячи гектаров. Утверждена программа локализации очага и ликвидации популяции картофельной моли», — рассказали в управлении.

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Отмечается, что у этой моли вредоносной стадией является гусеница, которая повреждает листья, стебель, клубни. Основное распространение картофельной моли происходит при перевозке зараженного картофеля.

Ранее часть Ростовской области поместили под карантин из-за вспышки африканской чумы свиней.

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