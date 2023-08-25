Карантин ввели в Ростовской области из-за моли

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Моль обнаружили в Верхнесоленовском сельском поселении, которое находился в Веселовском районе. В результате пришлось ввести карантинный фитосанитарный режим.
«Он действует на территории площадью 2,5 тысячи гектаров. Утверждена программа локализации очага и ликвидации популяции картофельной моли», — рассказали в управлении.
Отмечается, что у этой моли вредоносной стадией является гусеница, которая повреждает листья, стебель, клубни. Основное распространение картофельной моли происходит при перевозке зараженного картофеля.
Ранее часть Ростовской области поместили под карантин из-за вспышки африканской чумы свиней.