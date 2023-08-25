Краснодарский экономист рассказал, почему импортозамещение не останавливает рост цен

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
По словам эксперта, сам термин «импортозамещение» уже не так актуален, как пару лет назад, и стремительно теряет свою популярность даже в Google Trends по частоте запросов в поиске браузера.
«Импортозамещение не может остановить рост цен потому, что оно проводится недостаточными темпами. Также у нас вырос импорт из Китая, который с радостью заменил европейские товары — импорт России из Китая в первом полугодии этого года вырос на 78,1% к АППГ. Иными словами, импортозамещение у нас из замещения импорта превратилось в замещение импортера. Показательный пример — завод „Москвич“, который „импортозаместил“ французский автопром на китайский. Соответственно, импортозамещение не может сдержать рост цен в России, потому, что масштабного импортозамещения нет», — прокомментировал эксперт.
Также экономист уточнил, что в ближайшее время различные товары и продукты не будут стремительно дорожать. В меньшей степени в стоимости возрастут лишь некоторые местные фрукты. «А вот вся промышленная продукция, начиная с пищепрома, будет только дорожать», — заключил Роман Иноземцев.
Ранее RostovGazeta писала о том, как депутат Госдумы от Ростовской области Николай Коломейцев выступил с критикой к министру финансов России Силуанову.