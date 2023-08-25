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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Краснодарский экономист рассказал, почему импортозамещение не останавливает рост цен

Краснодарский экономист рассказал, почему импортозамещение не останавливает рост цен

25 августа 2023, 12:57
Фото: Gwan Kho/cc by sa 2.0/wikimedia.org
Краснодарский экономист рассказал, почему импортозамещение не останавливает рост цен
Кубань выделялась поддержкой отечественных производителей ещё до активного перекрытия Западом каналов поставок товаров и изделий в Россию. Почему же импортозамещение до сих пор не остановило рост цен на альтернативную продукцию, RostovGazeta рассказал краснодарский экономист Роман Иноземцев.

По словам эксперта, сам термин «импортозамещение» уже не так актуален, как пару лет назад, и стремительно теряет свою популярность даже в Google Trends по частоте запросов в поиске браузера.

«Импортозамещение не может остановить рост цен потому, что оно проводится недостаточными темпами. Также у нас вырос импорт из Китая, который с радостью заменил европейские товары — импорт России из Китая в первом полугодии этого года вырос на 78,1% к АППГ. Иными словами, импортозамещение у нас из замещения импорта превратилось в замещение импортера. Показательный пример — завод „Москвич“, который „импортозаместил“ французский автопром на китайский. Соответственно, импортозамещение не может сдержать рост цен в России, потому, что масштабного импортозамещения нет», — прокомментировал эксперт.

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Показательный пример — завод „Москвич“, который „импортозаместил“ французский автопром на китайский. Показательный пример — завод „Москвич“, который „импортозаместил“ французский автопром на китайский.
Показательный пример — завод „Москвич“, который „импортозаместил“ французский автопром на китайский.
Фото: 1MI

Также экономист уточнил, что в ближайшее время различные товары и продукты не будут стремительно дорожать. В меньшей степени в стоимости возрастут лишь некоторые местные фрукты. «А вот вся промышленная продукция, начиная с пищепрома, будет только дорожать», — заключил Роман Иноземцев.

Ранее RostovGazeta писала о том, как депутат Госдумы от Ростовской области Николай Коломейцев выступил с критикой к министру финансов России Силуанову.

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