Настоятель храма в Ростовской области получил 7 лет тюрьмы по делу о растлении детей

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Однако на сайте суда подробностей о ходе рассмотрения дела нет, указан только перечень статей. Причиной является то, что категория уголовного дела связана с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних, поэтому, согласно закону, публикации не подлежит.
Оглашение приговора и весь судебный процесс проходили в закрытом режиме. Telegram-канал Don_Mash сообщил, что фигуранту дали семь лет колонии.
Ранее RostovGazeta писала, что в полицию обратилась его собственная супруга, которая якобы заподозрила священнослужителя в домогательствах к их приемным детям. Материал на тему уголовного преследования читайте по ссылке.