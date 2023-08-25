Настоятель храма в Ростовской области получил 7 лет тюрьмы по делу о растлении детей

Однако на сайте суда подробностей о ходе рассмотрения дела нет, указан только перечень статей. Причиной является то, что категория уголовного дела связана с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних, поэтому, согласно закону, публикации не подлежит.