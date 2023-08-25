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Updated Сегодня, 11:17

Настоятель храма в Ростовской области получил 7 лет тюрьмы по делу о растлении детей

Настоятель храма в Ростовской области получил 7 лет тюрьмы по делу о растлении детей

25 августа 2023, 11:15
Фото: 1MI
Настоятель храма в Ростовской области получил 7 лет тюрьмы по делу о растлении детей
В Ростовской области огласили приговор иерею Сергею Лысенко, которому вменяли домогательства к приемным дочерям, решение принял городской суд в Азове.

Однако на сайте суда подробностей о ходе рассмотрения дела нет, указан только перечень статей. Причиной является то, что категория уголовного дела связана с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних, поэтому, согласно закону, публикации не подлежит.

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Оглашение приговора и весь судебный процесс проходили в закрытом режиме. Telegram-канал Don_Mash сообщил, что фигуранту дали семь лет колонии.

Ранее RostovGazeta писала, что в полицию обратилась его собственная супруга, которая якобы заподозрила священнослужителя в домогательствах к их приемным детям. Материал на тему уголовного преследования читайте по ссылке.

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