Необычные способы применения просроченной косметики

Если текстура косметики не изменилась и у нее нет странного запаха, можно повторно использовать ее основное назначение. Но перед этим нужно убедиться, что продукт безопасен для использования. Если вы заметили какие-либо изменения, не используйте его на коже или волосах, а только для бытовых целей, пишет ИА RuNews24.ru