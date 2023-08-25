Необычные способы применения просроченной косметики

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Если текстура косметики не изменилась и у нее нет странного запаха, можно повторно использовать ее основное назначение. Но перед этим нужно убедиться, что продукт безопасен для использования. Если вы заметили какие-либо изменения, не используйте его на коже или волосах, а только для бытовых целей, пишет ИА RuNews24.ru
Например, тоник обычно содержит спирт, поэтому его можно использовать как антисептик для очистки поверхностей и дезинфекции рук. Он также подходит для очистки клавиатуры, мобильных телефонов и других гаджетов. Однако обратите внимание, что некоторые дисплеи не переносят контакт со спиртом.
Косметическое масло для тела и лица может быть использовано для чистки нержавеющей стали, например, для мойки на кухне. Нужно всего лишь нанести несколько капель масла на губку или тряпку, затем обработать поверхность и аккуратно протереть ее салфеткой или бумажным полотенцем. Масло создаст тонкую пленку, которая предотвратит появление пятен.
Бесцветный лак для ногтей также может быть полезен в быту. Он придаст блеск различным поверхностям и поможет скрыть царапины на корпусной мебели. Кроме того, лак можно использовать как клей для мелких деталей, например, для склейки мелких болтиков в очках.