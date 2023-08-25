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Published Сегодня, 18:31

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

На Буденновском проспекте в Ростове драка произошла между военным и самокатчиком

Очевидцы сообщили о драке между военным и самокатчиком в центре Ростова 25 августа

25 августа 2023, 18:31
Фото: 1MI
На Буденновском проспекте в Ростове драка произошла между военным и самокатчиком
На Буденновском проспекте в Ростове драка произошла между военным и самокатчиком, сообщил Telegram-канал «Че по Ростову».

Очевидцы сообщили о драке между военнослужащим и самокатчиком в Ростове, рядом с ЦУМом на Буденновском. Горожане рассказывают, что военный сделал самокатчику замечание из-за опасной езды. Тот решил поспорить. Мужчина сначала выясняли отношения на словах, затем в ход пошли кулаки.

Находившиеся неподалеку люди рассказывают, что военный угрожал самокатчику повестками в военкомат с последующей отправкой на фронт.

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Правоохранительные органы инцидент пока никак не комментируют. Официально информация о потасовке не подтверждалась.

Ранее массовая драка со стрельбой и взрывами произошла на Большой Садовой в Ростове.

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