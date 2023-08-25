Очевидцы сообщили о драке между военным и самокатчиком в центре Ростова 25 августа

Очевидцы сообщили о драке между военнослужащим и самокатчиком в Ростове, рядом с ЦУМом на Буденновском. Горожане рассказывают, что военный сделал самокатчику замечание из-за опасной езды. Тот решил поспорить. Мужчина сначала выясняли отношения на словах, затем в ход пошли кулаки.