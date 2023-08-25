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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Один человек погиб и двое пострадали в аварии в Ростовской области

Один человек погиб и двое пострадали в аварии в Ростовской области

25 августа 2023, 09:29
Фото: ГИБДД по РО
Один человек погиб и двое пострадали в аварии в Ростовской области
В Ростовской области столкнулись две машины, что привело к гибели одного человека, сообщили в региональном УГИБДД.

Водитель «Лады Гранта» врезался в машину «ВАЗ», которая ехала впереди, после чего один из автомобилей перевернулся. От полученных травм до приезда скорой скончался 57-летний пассажир «ВАЗа».

В больницу с травмами доставили водителя и другого пассажира этой машины. Оказалось, что мужчина, сидевший за рулем «Лады», за последнее время шесть раз попадался на нарушениях. Чаще всего его ловили на превышении скорости.

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Сама авария произошла 24 августа на трассе М-4 «Дон».

Ранее водитель Mercedes заснул за рулем и погиб в ДТП в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

#Происшествия#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня
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