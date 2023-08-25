Один человек погиб и двое пострадали в аварии в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Водитель «Лады Гранта» врезался в машину «ВАЗ», которая ехала впереди, после чего один из автомобилей перевернулся. От полученных травм до приезда скорой скончался 57-летний пассажир «ВАЗа».
В больницу с травмами доставили водителя и другого пассажира этой машины. Оказалось, что мужчина, сидевший за рулем «Лады», за последнее время шесть раз попадался на нарушениях. Чаще всего его ловили на превышении скорости.
Сама авария произошла 24 августа на трассе М-4 «Дон».
Ранее водитель Mercedes заснул за рулем и погиб в ДТП в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.