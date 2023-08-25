Острый дефицит гостиниц возник на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в интервью «Авторадио» отметил, что поток туристов на М-4 «Дон» увеличился в два раза после закрытия аэропортов. «„М-4“ выглядел инвестиционно нерадостным регионом. То, что там вдруг обнаружились миллионы туристов на машинах, для всех было полной неожиданностью. И для бизнеса, и для власти», — говорит эксперт.