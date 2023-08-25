Острый дефицит гостиниц возник на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Туристы жалуются, что на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области не хватает гостиничных номеров. Путешественники, направляющиеся на черноморские курорты, вынуждены ночевать в гостиницах из-за дефицита придорожных отелей.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в интервью «Авторадио» отметил, что поток туристов на М-4 «Дон» увеличился в два раза после закрытия аэропортов. «„М-4“ выглядел инвестиционно нерадостным регионом. То, что там вдруг обнаружились миллионы туристов на машинах, для всех было полной неожиданностью. И для бизнеса, и для власти», — говорит эксперт.
Он добавляет, что возвести необходимое количество отелей в быстрый срок не получится. Единственный вариант улучшить ситуацию — построить модульные отели. Также Ромашкин рекомендовал туристам останавливаться на ночь в Ростове, так как дефицита гостиниц там нет.
Ранее сообщалось, что из-за потока туристов на М-4 «Дон» в Ростовской области наблюдается дефицит бензина.