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В Ростовской области на М-4 «Дон» образовался серьезный дефицит гостиничных номеров

Острый дефицит гостиниц возник на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

25 августа 2023, 16:34
Фото: pxhere.com
В Ростовской области на М-4 «Дон» образовался серьезный дефицит гостиничных номеров
В Ростовской области туристы, направляющиеся к Черному морю, вынуждены ночевать в машинах из-за нехватки гостиниц, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
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Отдых

Туристы жалуются, что на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области не хватает гостиничных номеров. Путешественники, направляющиеся на черноморские курорты, вынуждены ночевать в гостиницах из-за дефицита придорожных отелей.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в интервью «Авторадио» отметил, что поток туристов на М-4 «Дон» увеличился в два раза после закрытия аэропортов. «„М-4“ выглядел инвестиционно нерадостным регионом. То, что там вдруг обнаружились миллионы туристов на машинах, для всех было полной неожиданностью. И для бизнеса, и для власти», — говорит эксперт.

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Он добавляет, что возвести необходимое количество отелей в быстрый срок не получится. Единственный вариант улучшить ситуацию — построить модульные отели. Также Ромашкин рекомендовал туристам останавливаться на ночь в Ростове, так как дефицита гостиниц там нет.

Ранее сообщалось, что из-за потока туристов на М-4 «Дон» в Ростовской области наблюдается дефицит бензина.

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