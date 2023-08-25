Портреты Пригожина и Уткина исчезли со стихийного мемориала возле Ростовского цирка

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Напомним, в Тверской области рухнул бизнес-джет, в котором могли находиться Евгений Пригожин и его главный соратник Дмитрий Уткин. Они указаны в списке пассажиров, опубликованном Росавиацией.
Однако официальной информации об их гибели не поступало. Но это не помешало жителям Ростова-на-Дону сделать стихийный мемориал у здания местного цирка.
Горожане разместили здесь фотографии Пригожина и Уткина, принесли цветы и зажгли свечи. А теперь они сообщили, что все это убрали.
«Мемориал уже убрали. Приехала полиция и отгоняла всех, кто шел с цветами», — рассказали ростовчане.