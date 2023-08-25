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Портреты Пригожина и Уткина исчезли со стихийного мемориала возле Ростовского цирка

Портреты Пригожина и Уткина исчезли со стихийного мемориала возле Ростовского цирка

25 августа 2023, 10:53
Фото: pxhere.com
Портреты Пригожина и Уткина исчезли со стихийного мемориала возле Ростовского цирка
В Ростове-на-Дону убрали стихийный мемориал, который появился в память о Евгении Пригожине, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов».

Напомним, в Тверской области рухнул бизнес-джет, в котором могли находиться Евгений Пригожин и его главный соратник Дмитрий Уткин. Они указаны в списке пассажиров, опубликованном Росавиацией.

Однако официальной информации об их гибели не поступало. Но это не помешало жителям Ростова-на-Дону сделать стихийный мемориал у здания местного цирка.

Ростовчане несут свечи и цветы к стихийному мемориалу в память о Пригожине
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Горожане разместили здесь фотографии Пригожина и Уткина, принесли цветы и зажгли свечи. А теперь они сообщили, что все это убрали.

«Мемориал уже убрали. Приехала полиция и отгоняла всех, кто шел с цветами», — рассказали ростовчане.

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