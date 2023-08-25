Пожар на рынке произошел в Каменске-Шахтинском

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Горожане рассказали, что загорелся павильон, в котором торговали колбасными изделиями. В региональном УМЧС эту информацию подтвердили.
Оказалось, что в переулке Торговый вспыхнул павильон на площади 15 квадратных метров. Огонь начался распространяться в ночь на пятницу, 25 августа.
«Локализовали огонь в 05.09 мск, потушили пожар — в 05.23. Всего к этой работе привлекли шесть человек, они использовали две единицы техники», — уточнили в управлении.
Отмечается, что никто не пострадал, а причина возгорания сейчас устанавливается.
Ранее огонь охватил леса в Орловском районе Ростовской области.