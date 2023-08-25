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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:01

Пожар на рынке произошел в Каменске-Шахтинском

Пожар на рынке произошел в Каменске-Шахтинском

25 августа 2023, 09:59
Фото: МЧС по Ростовской области
Пожар на рынке произошел в Каменске-Шахтинском
В Каменске-Шахтинском на территории местного рынка произошло возгорание, сообщили местные жители в соцсетях.

Горожане рассказали, что загорелся павильон, в котором торговали колбасными изделиями. В региональном УМЧС эту информацию подтвердили.

Оказалось, что в переулке Торговый вспыхнул павильон на площади 15 квадратных метров. Огонь начался распространяться в ночь на пятницу, 25 августа.

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Оказалось, что в переулке Торговый вспыхнул павильон на площади 15 квадратных метров. Огонь начался распространяться в ночь на пятницу, 25 августа.
Видео: t.me/overhear_vkamenske

«Локализовали огонь в 05.09 мск, потушили пожар — в 05.23. Всего к этой работе привлекли шесть человек, они использовали две единицы техники», — уточнили в управлении.

Отмечается, что никто не пострадал, а причина возгорания сейчас устанавливается.

Ранее огонь охватил леса в Орловском районе Ростовской области.

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