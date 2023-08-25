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Прочность 26 старинных домов проверят историческом центре Ростова

Прочность 26 старинных домов проверят историческом центре Ростова

25 августа 2023, 13:23
Фото: Rost.galis/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Кировском районе Ростова специалисты обследуют на прочность 26 исторических зданий, сообщается на сайте госзакупок.

В Кировском районе Ростова, в историческом центре, специалисты обследуют 26 старинных домов. Подрядчиков, которые выполнят эти работы, ищут местные власти. Им предстоит визуально и с помощью специализированных инструментов изучить многоквартирные дома на прочность.

Цель работ — составить заключения о состоянии несущих и ограждающих конструкций зданий. Дома располагаются на Большой Садовой, Суворова, Социалистической, Богатяновском Спуске, Серафимовича, Университетском и других улицах центра города. Некоторые из них входят в перечень ОКН. Как, например, дома на Суворова, 43 или Социалистической, 153.

Работы подрядные организации будут выполнять до середины октября текущего года. В общей сложности на обследование домов потратят 6,7 миллиона рублей.

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Вероятно, в зависимости от прочности и устойчивости того или иного здания власти могут принять решение о его сносе или капитальном ремонте. Однако этот момент в документах к закупке не оговаривается.

Между тем ранее сообщалось, власти собираются продать около 40 старинных домов в историческом центре Ростова.

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