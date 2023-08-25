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Published Сегодня, 12:46

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Updated Сегодня, 12:48

Продажу алкоголя запретят в Ростове-на-Дону на 1 сентября

Продажу алкоголя запретят в Ростове-на-Дону на 1 сентября

25 августа 2023, 12:46
Фото: 1MI
Продажу алкоголя запретят в Ростове-на-Дону на 1 сентября
В Ростове-на-Дону ограничат продажу алкоголя в День знаний, сообщили в городской администрации.

Местным жителям напомнили о соответствующем областном законе, который регулирует оборот алкоголя. В нем прописан полный запрет на его продажу в День знаний.

Однако эти правила не распространяются на кафе и на магазины беспошлинной торговли. В остальных случаях торговые точки не смогут реализовывать алкоголь.

В Ростове владелица магазина продавала паленый алкоголь в бутылках известных марок
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Читайте также о том, как в Ростове владелица магазина продавала паленый алкоголь в бутылках известных марок. С материалом RostovGazeta на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Ранее стало известно, что импортный алкоголь подорожает на 10% в Ростовской области.

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