Продажу алкоголя запретят в Ростове-на-Дону на 1 сентября

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Местным жителям напомнили о соответствующем областном законе, который регулирует оборот алкоголя. В нем прописан полный запрет на его продажу в День знаний.
Однако эти правила не распространяются на кафе и на магазины беспошлинной торговли. В остальных случаях торговые точки не смогут реализовывать алкоголь.
Читайте также о том, как в Ростове владелица магазина продавала паленый алкоголь в бутылках известных марок. С материалом RostovGazeta на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
Ранее стало известно, что импортный алкоголь подорожает на 10% в Ростовской области.