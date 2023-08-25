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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Увеличилась пропускная способность на границе Ростовской области с ДНР

Пропускная способность на границе ДНР и Ростовской области выросла с ремонтом дорог

25 августа 2023, 16:04
Фото: 1MI
Увеличилась пропускная способность на границе Ростовской области с ДНР
Благодаря ремонту дорог и модернизации КПП увеличилась пропускная способность на границе Ростовской области с ДНР, заявили в министерстве транспорта республики.

Власти ДНР сообщили об увеличении пропускной способности на границе республики с Ростовской областью. Это связано как с модернизацией дорог, так и с обновлением КПП.

На границе регионов функционируют четыре автомобильных пункта пропуска: Весело-Вознесенка, Куйбышево (Мариновка), Матвеев Курган и Шрамко-Ульяновское. Сейчас там решена проблема километровых очередей и многочасового ожидания на границе, из-за этого существенно увеличилась скорость доставки грузов.

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В Минтрансе ДНР добавляют, что также ведется работа по организации дополнительных полос движения, оборудуются дополнительные рабочие места для размещения работников государственного контроля.

Ранее был завершен первый этап капремонта трассы Р-280 у границы Ростовской области с ДНР.

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