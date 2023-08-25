Пропускная способность на границе ДНР и Ростовской области выросла с ремонтом дорог

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Власти ДНР сообщили об увеличении пропускной способности на границе республики с Ростовской областью. Это связано как с модернизацией дорог, так и с обновлением КПП.
На границе регионов функционируют четыре автомобильных пункта пропуска: Весело-Вознесенка, Куйбышево (Мариновка), Матвеев Курган и Шрамко-Ульяновское. Сейчас там решена проблема километровых очередей и многочасового ожидания на границе, из-за этого существенно увеличилась скорость доставки грузов.
В Минтрансе ДНР добавляют, что также ведется работа по организации дополнительных полос движения, оборудуются дополнительные рабочие места для размещения работников государственного контроля.
Ранее был завершен первый этап капремонта трассы Р-280 у границы Ростовской области с ДНР.