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Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Из-за дорожной аварии пробка образовалась рядом с аэропортом Платов в Ростовской области

Пятикилометровая пробка образовалась от аэропорта в Ростовской области

25 августа 2023, 17:18
Фото: pxhere.com
Из-за дорожной аварии пробка образовалась рядом с аэропортом Платов в Ростовской области
Из-за дорожной аварии пробка образовалась рядом с аэропортом Платов в Ростовской области, сообщают «Яндекс. Карты».

ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области вечером 25 августа. Из-за ликвидации последствий аварии на дороге образовалась пробка длиной в пять километров. Затор тянется недалеко от аэропорта Платов, от Новоперсиановки в направлении Грушевской.

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В Госавтоинспекции подробностей аварии пока не сообщали. Автомобилистам рекомендуется заранее продумывать свой маршрут и альтернативные пути движения, чтобы не потерять время в пробке.

Ранее один человек погиб и двое пострадали в тройной аварии в Ростовской области.

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