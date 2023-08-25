Пятикилометровая пробка образовалась от аэропорта в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области вечером 25 августа. Из-за ликвидации последствий аварии на дороге образовалась пробка длиной в пять километров. Затор тянется недалеко от аэропорта Платов, от Новоперсиановки в направлении Грушевской.
В Госавтоинспекции подробностей аварии пока не сообщали. Автомобилистам рекомендуется заранее продумывать свой маршрут и альтернативные пути движения, чтобы не потерять время в пробке.
Ранее один человек погиб и двое пострадали в тройной аварии в Ростовской области.